L'armée libanaise a démenti l'existence de tunnels du Hezbollah dans les régions de Jbeil et de Keserwan, au nord de la capitale Beyrouth.

"Des médias et des plateformes de médias sociaux ont récemment diffusé des images publiées par une entité liée à l'armée israélienne, affirmant l'existence de sites de missiles et d'un réseau de tunnels à Jbeil et Keserwan", a indiqué l'armée libanaise dans un communiqué jeudi.

Le communiqué a rejeté les "affirmations de l'ennemi", affirmant que "la vidéo montre des scènes d'installations civiles et des excavations appartenant à l'Autorité des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, établies à des fins d'entretien".

Le quotidien français Libération a publié un rapport basé sur une enquête menée par le centre de recherche Alma en Israël, qui affirme qu'il existe un réseau de tunnels créé par le Hezbollah qui pourrait relier le sud du Liban à Beyrouth et s'étendre jusqu'à la vallée de la Beqaa.

“Depuis les années 80, le parti-milice chiite construirait, avec l’aide de la Corée du Nord, un système de défense souterrain en prévision d’une invasion israélienne”, lit-on dans l’article de Libération.

Le Hezbollah n'a pas encore commenté les affirmations israéliennes.

Le groupe libanais avait annoncé mardi avoir lancé une nouvelle salve de roquettes contre une base militaire israélienne en riposte à des frappes de l'aviation israélienne la veille sur l'est du Liban.

Cette annonce intervient après qu’Israël a indiqué avoir visé, pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, des positions du Hezbollah à Baalbeck (est), tuant deux combattants.

En 2006, Israël a lancé une guerre contre le groupe libanais Hezbollah au cours de laquelle au moins 1 200 personnes, pour la plupart des civils libanais, ont été tuées.

