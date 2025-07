Dans un post sur son compte sur la plateforme X, Von der Leyen a exprimé sa profonde contrariété face aux images en provenance de Gaza.

La responsable européenne a souligné "la nécessité de tout mettre en œuvre pour enquêter sur ce qui s'est passé à Gaza et garantir la transparence".

Elle a souligné l'importance de "garantir l'accès de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne".

La présidente de la Commission européenne a conclu son discours en déclarant que "nous sommes aux côtés des civils et appelons à leur protection conformément au droit international".

Jeudi, les forces israéliennes ont ciblé un rassemblement de Palestiniens attendant l'arrivée de camions transportant de l'aide dans la zone du "rond-point de Nabulsi", au sud de la ville de Gaza, tuant 112 personnes et en blessant 760 autres, selon le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza sur la base d’informations du ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, les habitants de Gaza, sont au bord de la famine, compte tenu d'une grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant, avec le déplacement d'environ deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis 17 ans.

En effet, depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans l'enclave palestinienne, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaître devant la Cour internationale de Justice pour des crimes de "génocide".