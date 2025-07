Dans un communiqué rendu public samedi, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa “profonde préoccupation” face au massacre qui a fait plus de 100 morts et des centaines de blessés lors du bombardement israélien contre un rassemblement de citoyens, alors qu'ils attendaient les aides humanitaires à Gaza.

Le Conseil de sécurité a appelé à prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les civils et les installations civiles à Gaza.

Le communiqué explique également que les membres du Conseil sont profondément préoccupés par les informations selon lesquelles les forces israéliennes ont pris pour cible une foule importante de personnes alors qu'elles attendaient une aide humanitaire jeudi.

La même source a ajouté qu'Israël enquêtait sur l'incident, appelant les parties à se conformer au droit international et à éviter de priver la population civile des services de base et de l'assistance humanitaire indispensable.

Le communiqué prévient que si l’aide humanitaire n’arrive pas rapidement et sans entrave, les habitants de Gaza “seront confrontés à des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire aiguë”.

Les membres du Conseil appellent Israël à maintenir ouverts les postes frontaliers pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, à faciliter l'ouverture de points de passage supplémentaires pour répondre aux besoins humanitaires à grande échelle et à soutenir l'acheminement rapide et sûr des aides aux populations dans toute la bande assiégée.

Jeudi, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur un rassemblement de Palestiniens qui attendaient l’arrivée de camions transportant de l’aide dans la zone du “rond-point Nabulsi”, au sud de la ville de Gaza, selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza, tuant 112 Palestiniens.

Le massacre israélien des civils palestiniens qui attendaient des rations alimentaires a suscité des réactions de colère et de condamnation arabes, régionales et internationales.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, les habitants de Gaza, en particulier dans les gouvernorats de Gaza et du nord, sont au bord de la famine, compte tenu d'une grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant, avec le déplacement d'environ deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza, qu'Israël assiège depuis 17 ans.​

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures.