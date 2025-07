L’Arcom (L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) considère que le journaliste Mohamed Kaci de TV5Monde n’est pas sorti de son rôle lors de son interview avec le porte-parole de l’armée israélienne le 15 novembre 2023.

Dans un avis publié le 15 février dernier, l'autorité de contrôle des médias en France estime que les questions posées aux invités font partie de la liberté éditoriale du journaliste. L’Arcom ajoute que “le porte-parole de l’armée israélienne interrogé lors de l’émission avait l'occasion d’exprimer pleinement son point de vue et de réagir de manière circonstanciée aux propos du journaliste”.

En d’autres termes, c’était une interview incisive mais pas à charge.

Contactée, TV5Monde dit se réjouir de ne pas être condamnée par l'ARCOM. Le traitement de l’information par la chaîne publique européenne n’est pas pointé du doigt par l’Arcom, mais la télévision n'a pas communiqué publiquement à ce sujet.

Pour mémoire, le 15 novembre dernier, Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée israélienne revendiquait la loi du Talion (« œil pour œil, dent pour dent ») face aux Gazaouis. Le présentateur de TV5Monde Mohamed Kaci le relance en lui demandant : « Donc vous vous comportez comme le Hamas, c’est ce que vous nous dites ? » Cette question a provoqué la colère du militaire et l’entretien a été interrompu.

La direction de l’information de TV5Monde n’a pas soutenu son journaliste. Au contraire, dans un communiqué du 20 novembre, la télévision met en cause Mohamed Kaci. Le fait est rare et a divisé la rédaction. TV5Monde avait exprimé sa volonté de “donner une information factuelle et équilibrée dans un contexte de grande tension sans céder à l’émotion”, jugeait que les règles journalistiques applicables à toute interview n’avaient pas été respectées. Convoqué pour s’expliquer, le journaliste n’avait cependant pas été retiré de l’antenne malgré des pressions extérieures.

TV5 Monde n’est pas la seule chaîne où les choix éditoriaux sur l’offensive israélienne à Gaza questionne et divise. Médiapart souligne, dans une enquête publiée en novembre dernier, que de nombreuses voix s’expriment dans les rédactions de la chaîne France 24 en interne pour dénoncer le trop grand crédit donné aux déclarations israéliennes.