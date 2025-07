Les communautés arabes et musulmanes des États du Colorado, Minnesota, Massachusetts et Caroline du Nord ont joué la carte du bulletin blanc, le “non-committed vote.” Le cofondateur du mouvement “Abandon Biden” se dit satisfait des résultats du Super Tuesday. La mobilisation s’est faite sur quelques jours parfois, explique-t-il, et, selon les estimations des militants, on compte 45 000 bulletins blancs dans l’État du Minnesota, 54 000 pour le Massachusetts, 88 000 pour la Caroline du Nord et 43 000 dans le Colorado.

Les primaires servent à choisir le candidat à la présidentielle pour chaque parti. Sans surprise, ces primaires ont été remportées par Joe Biden mais la perte de quelques dizaines de milliers de voix démocrates peut faire pencher la balance le 5 novembre prochain.

En 2020, la communauté arabe du Michigan avait voté à plus de 75% en faveur de Joe Biden. Le président américain avait remporté cet État avec 155 000 voix de plus que son rival, Donald Trump. L’appareil démocrate a donc été secoué lorsque, fin février, plus de 100 000 personnes ont choisi le bulletin “non-committed” lors des primaires dans le Michigan. Un État où la communauté arabe est importante.

Khalid Turaani, palestino-américain, était l’une des chevilles ouvrières de la mobilisation dans le Michigan ; il a voté démocrate il y a quatre ans. “J’ai encore la pancarte “votez Biden” dans mon garage, souffle-t-il dans un soupir pour mieux exprimer sa colère. “Non seulement l’administration Biden soutient le génocide contre les Palestiniens mais Joe Biden et son administration ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour contrer les efforts à même d’arrêter ce génocide. Et ils continuent à soutenir Israël contre les Palestiniens; c’est inacceptable.”

Khalid Turaani n’est pas seul dans cette campagne qui compte mobiliser tous les déçus de l’administration Biden. Des associations du type “Abandon Biden” se créent dans différents États. Les militants ne visent pas seulement la communauté arabe ou musulmane, ils veulent mobiliser les jeunes démocrates et les mouvements juifs contre la guerre ; ne coalition de l’indignation qui peut affaiblir le candidat Joe Biden dans sa course à la Maison Blanche car les primaires n’étaient qu’un début, promet Khalil Turaani : “ce n’est qu’un avant-goût de ce qu’on va faire lors des élections du 5 novembre. Nous pensons que Joe Biden doit être puni pour son rôle dans le génocide des Palestiniens à Gaza. On veut être sûrs que le message passe.” Et pour ces militants pas question d'accepter des demi-mesures. Ils attendent un cessez-le-feu définitif et l'arrêt des envois d'armes.

Si vous lui répétez les critiques des élus démocrates qui l'accusent de faire le jeu de Donald Trump, attendez-vous à une vive réaction de sa part.”Pour que 109 000 personnes ne votent pas pour eux dans le Michigan, pour que 54 000 personnes ne votent pas démocrate dans le Minnesota, [que] 70% des jeunes démocrates entre 18 et 34 ans disent qu’ils sont contre cette guerre, [que] 60% des Américains disent qu'il faut un cessez-le-feu et les démocrates m'accusent moi, de faire le jeu de Donald Trump ? Je crois qu’ils sont déconnectés de la réalité, ils ne comprennent rien et ils cherchent à blâmer notre mouvement “Abandon Biden” pour expliquer leur échec.”