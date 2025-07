Le ministre danois de la Coopération pour le développement et de la politique climatique globale, Dan Jorgensen, a déclaré dans un message sur X qu'il se joignait à ses partenaires pour lancer un appel à Israël afin de faciliter les opérations humanitaires.

"Assurez l'acheminement de davantage d'aide à Gaza, notamment en autorisant plus de convois d'aide humanitaire à franchir la frontière de Gaza, en facilitant leurs opérations et en laissant entrer davantage de matériel médical", a demandé le ministre aux autorités israéliennes. Copenhague a réitéré son appel à assurer la sécurité des civils et du personnel humanitaire.

Le Danemark avait déjà exprimé ses préoccupations quant à une éventuelle offensive militaire israélienne à Rafah, où se réfugie plus de la moitié de la population de Gaza. Rafah, le dernier refuge pour les personnes déplacées à Gaza, abrite aujourd'hui plus de 1 400 000 Palestiniens, dont 1 300 000 personnes déplacées d'autres gouvernorats, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

Israël s'acharne sur la bande de Gaza depuis l'attaque transfrontalière menée, en octobre dernier, par le mouvement de résistance palestinien Hamas, qui aurait fait près de 1 200 morts, selon Tel-Aviv.

Depuis lors, au moins 30 800 Palestiniens ont été tués et quelque 72 298 autres, blessés, dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité. Israël a également imposé un blocus paralysant sur la bande de Gaza, condamnant sa population, en particulier les habitants du nord de la région, à la famine.

La guerre israélienne a poussé 85% de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du territoire, dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est poursuivi devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour crime de génocide. Un arrêt rendu en janvier dernier, a enjoint Tel-Aviv de mettre fin aux actes à caractère génocidaire et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza.