Le ministère a déclaré que ces femmes ne disposent pas non plus de soins de santé appropriés. La plupart des femmes, qui représentent 49% de la population de la bande de Gaza, sont en âge de procréer, avec environ 5 000 femmes qui accouchent chaque mois dans des conditions difficiles, dangereuses et insalubres en raison des bombardements et des déplacements.

Le 19 février, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a averti que la forte augmentation de la malnutrition chez les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes dans la bande de Gaza constituait une "menace sérieuse" pour leur santé, en particulier dans le contexte de la guerre dévastatrice en cours.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, les habitants de Gaza sont au bord de la famine, alors que le territoire est frappé par des pénuries aiguës de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant et une crise sanitaire due à la propagation d'épidémies et la quasi absence des services médicaux.

Dans le même communiqué, le ministère de la Santé de Gaza a appelé l'ONU à mettre immédiatement fin à l'agression israélienne et au génocide contre les femmes palestiniennes et leurs familles.

Il a également appelé les institutions de défense des femmes du monde entier à se tenir aux côtés des femmes palestiniennes et à mobiliser leurs efforts pour exiger la fin de l'agression israélienne.

Le ministère a exhorté les institutions internationales à soutenir la vie et la santé à Gaza et à répondre aux besoins psychologiques et sociaux des femmes palestiniennes, notamment dans l'enclave assiégée.

A la veille de la Journée internationale de la femme, le ministère a annoncé la mort de 9 000 femmes palestiniennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

L'armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, entraînant des dizaines de milliers de victimes civiles, un désastre humanitaire sans précédent et des destructions massives d'infrastructures et de biens, selon des données palestiniennes et onusiennes, ce qui a mené à la comparution d’Israël à comparaître devant la Cour internationale de justice en janvier pour génocide.