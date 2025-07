L'effondrement est survenu dans une rue piétonne commerçante, au coeur d'un des quartiers les plus anciens de la 4e ville de France, à la suite de forte pluies vendredi.

"Le bâtiment n'était pas occupé. Les spécialistes de recherche en décombres et une unité cynophile procèdent actuellement à la sécurisation du site et à la recherche d'éventuelles victimes", dit dans un communiqué le Service d'incendie et de secours (SDIS) local. La probabilité de découvrir une victime est toutefois minime, estiment les secours.

Les occupants des neuf appartements et de deux commerces de l'immeuble avaient été évacués mardi à la suite d'un premier effondrement de mur intérieur.

Samedi à l'aube, vingt-six personnes ont été évacuées des bâtiments à proximité, fragilisés par l'effondrement.

Le ministre délégué chargé du Logement, Guillaume Kasbarian, a salué sur la radio RMC "l'anticipation de la collectivité et des services de l’Etat".

Cet effondrement intervient alors que l'agglomération toulousaine a été endeuillée lundi par l'effondrement d'un viaduc en construction du métro tuant un ouvrier et en blessant grièvement deux autres.