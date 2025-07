"Nous empêchons complètement la propagation du danger terroriste qui nous entoure en établissant un corridor de sécurité le long de nos frontières méridionales", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'un rassemblement électoral à Sirnak, dans le cadre de la campagne pour les élections locales du 31 mars.

Il a également souligné que la Turquie érigeait des barrières entre elle et les groupes terroristes qui cherchent à l'impliquer dans un conflit, tout en prenant ses distances avec “les impérialistes et leurs marionnettes”, faisant référence aux terroristes PKK et YPG/PKK.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat turc a exprimé sa satisfaction des avancées réalisées par le pays dans le domaine de l'industrie de la défense.

"Ceux qui nous vendaient toutes sortes de produits de l'industrie de nos défenses pour épuiser nos ressources, sont désormais nos clients", s'est-il félicité.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est sa branche syrienne.