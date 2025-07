Le chef démocrate du Sénat américain, Chuck Schumer, a appelé jeudi à l’organisation d’élections en Israël, qualifiant le Premier ministre Benjamin Netanyahou “d’obstacle à la paix ”.

“ Une coalition menée par Netanyahu ne correspond plus aux besoins d’Israël après le 7 octobre “, date de début de la guerre avec le Hamas, a déclaré l’influent élu américain dans un discours.

Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat et élu juif de haut rang aux États-Unis, s’était jusqu’ici montré très prudent dans ses critiques contre Israël qui mène une offensive de plus en plus contestée à Gaza.

“ Je pense que le Premier ministre Netanyahu s’est égaré, laissant sa survie politique passer avant l’intérêt supérieur d’Israël “, a affirmé le parlementaire démocrate depuis l’hémicycle du Sénat.

Cinq mois après le début du conflit, Israël est arrivé à un “ point critique “, a estimé Chuck Schumer, assurant que « de nouvelles élections étaient la seule manière de permettre la tenue d’un processus décisionnel sain » sur l’avenir du pays.

Après des mois de soutien quasi inconditionnel à l’offensive israélienne, le président américain Joe Biden s’est, lui aussi, trouvé obligé de hausser le ton face à la crise humanitaire à Gaza.

Le dirigeant démocrate, candidat à sa réélection, est sous la pression d’une partie de son électorat.

Dans le Michigan, de nombreux démocrates, parmi lesquels une forte proportion de membres de l’importante communauté arabo-américaine de cet Etat-clé menacent de ne pas voter pour lui contre le républicain Donald Trump, pourtant lui sans nuance dans son soutien à Israël.