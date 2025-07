L’armée israélienne a attaqué lundi à l’aube le complexe médical d’Al Shifa, à l’ouest de la ville de Gaza, où de violents affrontements ont eu lieu à proximité entre les forces spéciales israéliennes et des combattants de la résistance palestinienne.

Les forces d'occupation ont pénétré le bâtiment sous un feu nourri et ont assiégé ce plus grand complexe médical de la bande de Gaza, à la suite des bombardements qui ont ciblé certaines parties du complexe.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que le bâtiment de chirurgie spécialisée du complexe Al Shifa avait pris feu à la suite des bombardements israéliens.

Le ministère a en outre précisé que l’attaque a fait plusieurs morts et blessés, et qu’il n’y a aucun moyen de porter secours à ces derniers en raison de l’intensité de l’incendie.

L'armée israélienne a déclaré que les forces conjointes de l'armée et du Shin Bet poursuivaient une opération militaire ciblée au complexe médical Al Shifa dans la ville de Gaza.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a prétendu que des responsables du Hamas opéraient depuis l'intérieur du complexe.

Hagari a déclaré lundi à l'aube: "Les forces armées ont lancé une opération limitée à proximité du complexe médical d’Al Shifa, sur la base d'informations de renseignement indiquant la présence de responsables du Hamas à l'intérieur."

À son tour, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que l'opération de l'armée israélienne dans le complexe a eu lieu après que des informations des services de renseignement ont signalé la présence de responsables du Hamas à l’intérieur du complexe.

L'armée d'occupation avait pris d'assaut le complexe d'Al Shifa pour la première fois en novembre dernier, faisant des dizaines de morts et de blessés. Elle avait également arrêté un certain nombre de membres du personnel médical, de patients et de personnes déplacées, volé un certain nombre de corps à l'intérieur de l'hôpital et exhumé des tombes dans ses cours.

Violation flagrante

Le ministère de la Santé à Gaza a tenu l'occupation israélienne pour responsable de la vie du personnel médical, des patients et des personnes déplacées à l'intérieur du complexe Al Shifa.

L’attaque contre le complexe médical est une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Convention de Genève, a dénoncé le ministère.

Le ministère a réaffirmé que l'occupation israélienne continue d'avancer des récits fallacieux pour tromper le monde et justifier l'assaut du complexe médical.

Il a à ce titre appelé la communauté internationale à rejeter les pratiques de l'occupation israélienne contre le complexe médical d’Al Shifa et les hôpitaux de Gaza.

Il a également appelé les institutions internationales à se rendre immédiatement sur place pour protéger l’établissement et toutes les personnes qui s'y trouvent et empêcher de futures attaques israéliennes.

La guerre israélienne contre Gaza– qui en est maintenant à son 164e jour – a tué au moins 31 645 Palestiniens et en a blessé près de 74 700 autres alors que Netanyahu rejette les appels à un cessez-le-feu.