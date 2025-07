La commission électorale russe a officiellement annoncé lundi la victoire du président Vladimir Poutine, qui rempile pour un 5ème mandat à la tête du pays.

Selon les chiffres de la commission, Poutine a réuni plus de 87% des voix, un record pour celui qui avait toujours recueilli entre 64 et 68% lors des scrutins précédents.

“La Russie a choisi la bonne voie”, s’est félicité Poutine peu après l'annonce des résultats partiels, indiquant que sa réélection allait permettre de "consolider la société russe".

"Nous avons beaucoup de tâches concrètes et importantes à accomplir. Les résultats de l'élection témoignent de la confiance des citoyens du pays et de leur espoir que nous ferons tout ce qui est prévu", a affirmé Poutine.

Le président russe a enchaîné sur la guerre en Ukraine: "Peu importe qui veut nous intimider ou à quel point, peu importe qui veut nous écraser ou à quel point, notre volonté ou notre conscience. Personne n'a jamais réussi à faire quelque chose de semblable dans l'histoire. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et ne fonctionnera pas à l'avenir".

Paris dénonce

La France a estimé lundi que "les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique" n'avaient pas été "une nouvelle fois" réunies en Russie, après la réélection du président Poutine.

Paris "regrette" en outre que l'élection se soit déroulée "hors de toute observation internationale impartiale".

"La France ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais la tenue et les résultats de ces prétendues élections et réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine".