La situation à Gaza est tragique. Parmi les innombrables victimes, Ahmed Almoghrabi, docteur palestinien spécialisé en chirurgie reconstructive et en chirurgie des grands brûlés a tout perdu. Alors que la communauté internationale reste largement silencieuse, son amie, réalisatrice et militante pro-palestinienne Delphine Noels, lance un appel pour sauver ce chirurgien.

Une nuit d’attaque effrayante

Le Dr. Ahmed Almoghrabi partage à TRT français le cauchemar qu’il a dû endurer suite à l’invasion de l'hôpital Al Nasser, à Khan Yunis, par l’armée israélienne : “J’ai dû évacuer les patients et les membres du personnel médical. Aux checkpoints, l’armée nous a contrôlés à l'aide de caméras spéciales, et nous avons dû marcher environ dix kilomètres de Khan Yunis à Rafah, en pleine nuit, dans le froid. C’était effrayant. La nuit était froide. Avec des corps sans vie jonchant les rues dévastées. Tous les bâtiments étaient détruits”.

Le chirurgien a été témoin de la destruction impitoyable infligée à son lieu de travail, où il a exercé jusqu’à la dernière seconde, laissant derrière lui des collègues arrêtés et des installations médicales démolies : “lors du siège de l'hôpital, nous étions dans la salle d'opération, mon infirmer et moi, et le quadcopter nous a tiré dessus. Mon infirmer a été blessé”.

Ahmed Mohghrabi n’a plus de maison. Son quartier a été ravagé par l’armée israélienne. Lui et sa famille s'étaient réfugiés dans l'hôpital où il travaille Al Nasser et dans lequel il exerçait en tant chef de service du département de chirurgie de reconstruction et des grands brûlés. Il réside actuellement sous une tente dans un camp. Comme beaucoup de Gazaouis, il vit dans des conditions atroces : sans eau ni électricité, avec des difficultés pour accéder à de la nourriture et ce, en plein mois de Ramadan.

L'appel de Delphine Noels

Delphine Noels exprime avec émotion l'urgence de la situation : “Nous sommes en train de sortir un homme d'un génocide”, déclare-t-elle. “Aidez-nous. Aidez pour l'accueillir !” Son plaidoyer pour trouver du travail au Dr. Almoghrabi en Belgique est un appel à l'action, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres de la guerre. “Il n'y a presque plus accès aux hôpitaux. Ils sont quasiment hors service. J'essaie de réfléchir à ce que je peux faire pour aider mon ami.”, insiste-t-elle.

Pour sauver le chirurgien, il faudrait qu’un employeur s’engage à fournir du travail à Ahmed en Belgique. “Si je parviens à lui trouver un emploi ici en Belgique, il est possible d'émettre une demande de visa depuis la Belgique, via un patron, qui pourrait le sortir de Gaza et lui permettre de reconstruire une vie”, explique la réalisatrice. Idéalement, un employeur dans le domaine médical permettrait au Dr. Almoghrabi d’exercer dans son champ d’expertise. Bien consciente de l’urgence de la situation, Delphine Noels sait que n’importe quel employeur peut sauver la vie du chirurgien. “C'est une question de vie ou de mort. Un emploi temporaire fera très bien l’affaire”, alerte-t-elle.

Pour aider le Dr. Ahmed Almoghrabi et sa famille à reconstruire leur vie, des mesures concrètes doivent être prises. Delphine Noels collabore avec l'avocat Tristan Wibault pour faciliter les démarches administratives et obtenir un emploi en Belgique. “C’est l’avocat qui supervise les démarches, l’employeur ne sera pas seul face au parcours administratif. Aussi, nous ferons tout pour lui trouver un logement et des meubles”.

Rafah en phase d’être envahie

Ahmed Almoghrabi tente d’apporter son soutien à l'hôpital indonésien de Rafah mais d’après lui, l’armée israélienne s’apprête à attaquer la ville. Il s’inquiète : “Rafah est une petite ville très peuplée, pleine de monde. Nous avons tous peur de l'invasion de la ville. La situation serait catastrophique”. Il dénonce le silence du monde face à la situation désastreuse des Palestiniens. “Nous voyons des manifestations partout dans le monde, mais au niveau gouvernemental, nous ne constatons aucun mouvement. L'armée israélienne a envahi la plupart des hôpitaux de Gaza et personne n'a pris de mesures pour lutter contre ce génocide. Il s'agit d'un véritable génocide”, déclare l’homme.

Le destin du Dr. Ahmed Almoghrabi est entre nos mains. En répondant à cet appel, nous pouvons offrir une lueur d'espoir à ce médecin qui a tout donné pour ses concitoyens. Pour information, Delphine Noels dispose du dossier complet de son ami Ahmed Almoghrabi, incluant ses diplômes et certifications, des lettres de recommandation et ses documents d’identité.