Près de 70 anciens responsables, diplomates et officiers militaires américains ont incité le président Joe Biden à avertir Israël des conséquences graves s’il refuse les droits civils et les produits de première nécessité aux Palestiniens et étend ses activités de colonisation illégale en Cisjordanie occupée.

"Les États-Unis doivent être prêts à prendre des mesures concrètes pour s'opposer" à de telles pratiques, a déclaré mercredi le groupe dans une lettre ouverte à Biden, "y compris des restrictions sur la fourniture de l'assistance [américaine] [à Israël] conformément à la loi et à la politique américaines".

Parmi les signataires figuraient plus d'une douzaine d'anciens ambassadeurs, ainsi que d'autres responsables à la retraite du Département d'État et d'anciens responsables du Pentagone, des services de renseignement et de la Maison Blanche, dont Anthony Lake, conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président Bill Clinton.

La lettre souligne la consternation croissante aux États-Unis face au génocide israélien dans la bande de Gaza assiégée.

Dans sa lettre, le groupe a déclaré qu'une guerre israélienne contre l'enclave sous blocus était “nécessaire et justifiée”.

Mais le carnage israélien a “été marqué par des violations répétées” du droit international interdisant les meurtres aveugles et l'utilisation d'armes qui ne permettent pas la distinction entre combattants et civils, a déclaré le groupe.

"Des dizaines de milliers de civils gazaouis ont été tués, dont une majorité de femmes et d'enfants", a indiqué le groupe. "Des meurtres de civils de cette nature et de cette ampleur ne peuvent être justifiés".

Les anciens responsables américains ont affirmé qu'ils soutenaient fermement l'appel de Biden à une trêve immédiate d'au moins six semaines, à la mise en place d'un système fiable d'acheminement de l'aide humanitaire et à la libération des otages.

Les signataires ont également appelé l'armée israélienne à mettre en œuvre des règles d'engagement conformes au droit international.