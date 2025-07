“Après mon arrestation, j'ai été attachée avec des menottes en plastique, j'ai eu les yeux bandés et on m'a forcée à marcher sur une longue distance, témoigne une prisonnière. Les soldats m'ont ordonné de m'asseoir par terre, mais j'ai refusé à cause de douleurs aux pieds. J'ai demandé à aller aux toilettes, mais l'une des femmes soldates a refusé. Lorsque je lui ai demandé à plusieurs reprises, elle m'a poussé de manière brutale et l'un des soldats m'a frappé à la poitrine avec son arme, avant le transfert dans la voiture ".

Une autre raconte les circonstances de son arrestation. “(...) J'ai été transférée dans l'un des camps, par un froid glacial, j'ai senti qu'un des chiens policiers s'approchait de moi et essayait de me mordre, alors j'ai commencé à crier jusqu'à ce qu'il soit mis dehors , et pendant toute la durée de mon transfert, avec d'autres détenues, nous étions accusées (d’être des terroristes)”.

Les prisonnières ont également dénoncé des “humiliations, les fouilles à nu, et agressions dans des cellules insalubres et inadaptées à la vie humaine”.

“ C'était la pire nuit que j'aie jamais vécue. La cellule était très froide et il y avait des toilettes sales qui sentaient très mauvais”, témoigne une palestinienne à propos de son arrivée à la prison.

"Trois gardiens m'ont conduit dans la cellule et ont essayé de me fouiller nue, mais j'ai refusé et je me suis obstinée” rapporte une autre détenue qui affirme avoir été frappée à la tête.

"Cela pue partout, et après avoir demandé à plusieurs reprises un matelas et une couverture, on nous a apporté deux matelas mouillés et malodorants, ainsi qu’une couverture".

L’isolement collectif, “une nourriture médiocre en quantité et en qualité” et une “eau insalubre complètent le dispositif “d’accueil” du centre de détention de Damoun qui héberge 67 femmes en “détention administrative”.

La détention administrative, un régime d’incarcération appliqué en Israël, permet d’emprisonner une personne pendant six mois, renouvelables indéfiniment, sans lui notifier d’inculpation et sans procès pour une durée indéterminée.