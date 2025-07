"Nous avons reçu des témoignages de l'intérieur du complexe médical Al-Shifa indiquant que l'armée d'occupation israélienne avait menacé le personnel médical et les personnes déplacées qui s'y trouvent, de bombarder et de détruire le bâtiment "au-dessus de leurs têtes", sinon ils sortiront pour être torturés, interrogés et exécutés", a indiqué, aujourd’hui, le bureau des médias dans un communiqué.

Le bureau a dénoncé et condamné fermement le "crime organisé" que l'armée israélienne continue de commettre "avec brutalité", tenant de ce fait, l'administration américaine et la communauté internationale pour "entièrement responsables" de la poursuite du crime contre le complexe médical Al-Shifa, le personnel, les blessés, les patients et les civils déplacés qui s'y trouvent.

Il a appelé les pays du monde à "condamner le crime de génocide commis par l'occupation avec brutalité, à sortir du silence et à jouer un rôle pour arrêter la guerre et les massacres".

Pour le sixième jour consécutif, l'armée israélienne poursuit son incursion à l'hôpital Al-Shifa, qui abritait plus de 7 000 patients et personnes déplacées. Tsahal mène une campagne massive d'arrestations parmi les personnes déplacées et bombarde les maisons entourant l'hôpital, faisant des dizaines de morts et de blessés.

Les forces israéliennes avaient déjà mené un raid contre l'hôpital Al-Shifa une première fois en date du 16 novembre dernier après l'avoir assiégé pendant une semaine, avant de se retirer au bout de huit jours, détruisant certains bâtiments du complexe médical, son générateur électrique et ses équipements médicaux.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, et provoquant une catastrophe humanitaire et des destructions massives d'infrastructures, selon des sources palestiniennes et onusiennes.