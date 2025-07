La Turquie a neutralisé deux terroristes du PKK/YPG dans le nord de la Syrie, a annoncé ce dimanche sur X le ministère turc de la Défense nationale, qui précise que les terroristes préparaient une attaque dans la région du “Bouclier de l'Euphrate”.

Depuis 2016, Ankara a lancé trois opérations anti-terroristes réussies le long de sa frontière dans le nord de la Syrie pour empêcher la formation d'un corridor terroriste : Bouclier de l'Euphrate (2016), Branche d'Olivier (2018) et Source de Paix (2019).

Pendant ce temps, les forces de sécurité turques ont capturé un terroriste du PKK/PYD alors qu'il tentait d'entrer illégalement en Turquie depuis la Syrie, selon des sources sécuritaires.

Les forces de sécurité ont renforcé la sécurité aux frontières dans la province du sud-est de Sanliurfa et ont capturé le terroriste identifié comme membre du PKK/PYD à la frontière avec la Syrie, ont ajouté les sources, qui ont requis l’anonymat en raison des restrictions sur les déclarations aux médias.

Des procédures judiciaires ont été engagées contre le terroriste.

Dans sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG/PYD est la branche syrienne du PKK.