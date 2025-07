C'est une première depuis le lancement de l'offensive sur Gaza, le conseil de sécurité de l'ONU demande un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan. Le texte demande une libération immédiate et inconditionnelle des otages détenus par le Hamas . La résolution était portée par l'Algérie, l'Equateur, le Guyana, le Japon, Malte, le Mozambique, la Corée du Sud, Slovénie et Suisse, c'est-à-dire les membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Israël a déclaré aussitôt que cette demande de cessez-le-feu mettait à mal les efforts faits pour la libération des otages. Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien a également annoncé qu'il n'enverrait pas de délégation israélienne à Washington comme demandé par l'administration Biden. Cela à cause de la nouvelle prise de position des États-Unis.

Plusieurs textes ont été présentés au conseil de sécurité pour demander unn cessez-le-feu mais les États-Unis ont plusieurs fois opposé leur veto, un véto au conseil de sécurité bloque toute décision. Vendredi 22 mars, autre vote sans résultat, la Russie a mis son veto à une demande de cessez-le-feu américaine, dénonçant un texte “hypocrite” qui n'appelait pas à un arrêt total des combats. Le projet de résolution américain a recueilli 11 voix en faveur, trois voix contre (Russie, Chine et Algérie) et une abstention (Guyana). Il appelait à un cessez-le-feu contre la libération des otages.

Ces votes au Conseil de sécurité se déroulent dans un contexte de plus en plus tendu avec un pays de plus en plus isolé, mais Israël ne change pour l’instant pas sa politique.

Le chef de l’UNRWA (agence des Nations unies dédiée aux réfugiés palestiniens) a annoncé ce week-end sur X qu’Israël interdisait dorénavant tout convoi de l’agence d’aide humanitaire vers le Nord de Gaza. Philippe Lazzarini s’insurge : “il y a une intention d'empêcher une aide qui sauverait des vies dans une famine qui a été créée” par Israël. UNRWA n’a rien pu livrer dans le Nord de l’enclave depuis le 29 janvier.

La réponse d'Israël a été rapide. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que son pays ne travaillerait plus avec l'UNRWA l'accusant de "perpétuer le conflit" au lieu d'essayer de calmer la situation.

La visite effectuée par Blinken en Israël vendredi n’a pas non plus eu d’effets sur les projets militaires d’Israël. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a réaffirmé dès vendredi sa volonté de lancer une offensive terrestre sur Rafah alors même que Washington essaie de l’en dissuader.

La ville du Sud de Gaza compte plus d’un million de réfugiés qui ont fui le Nord au début de l’offensive militaire israélienne. Les raids israéliens ont fait, selon un dernier décompte du ministère de la Santé de Gaza, 32 226 morts.