La police belge a utilisé des canons à eau pour contrôler une altercation provoquée par des sympathisants du groupe terroriste du PKK qui criaient des slogans provocateurs, alors qu'ils traversaient une zone habitée par des citoyens d'origine turque, dans la province du Limbourg, près de la capitale Bruxelles.

Un groupe de sympathisants du PKK revenaient dimanche matin des célébrations de Nevruz (printemps) dans leurs voitures, brandissant des drapeaux symbolisant l'organisation terroriste du PKK, et ont commencé à crier des slogans provocateurs alors qu’ils traversaient une rue peuplée principalement de citoyens d'origine turque. .

Les Turcs ont réagi à ces provocations, ce qui a donné lieu à une altercation.

Des équipes de police sont arrivées sur les lieux où certains véhicules avaient été incendiés et ont dû utiliser des canons à eau pour contrôler la situation.

Le maire adjoint Yasin Gul de Heusden-Zolder a déclaré à Anadolu que des sympathisants du PKK avaient agressé un citoyen d'origine turque, alors qu'ils scandaient des slogans provocateurs.

"Nous vivons ici en tant que Turcs d'Europe occidentale depuis 60 ans.Nous n'avons jamais eu un tel incident dans notre municipalité auparavant", a-t-il indiqué.

Il a précisé que près d'un quart de la population de la municipalité est d'origine turque.

Les autorités locales avaient déjà pris des précautions en réponse aux informations selon lesquelles des sympathisants du PKK des villes et pays voisins assisteraient à l'événement de Nevruz, a-t-il ajouté.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK – répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.