A Gaza plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés depuis dimanche selon l’ONU. C’est plus que le nombre fixé par l'accord de cessez-le-feu en vigueur

Au premier jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'ONU avait annoncé l'entrée de 630 camions, dont 300 destinés au nord de la bande de Gaza, alors que les 2 millions d'habitants du territoire font face à une situation humanitaire catastrophique.

L'ONU n'avait de cesse depuis des mois de dénoncer le blocage de l'aide humanitaire à Gaza par israel pendant les 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas.

Le 47e président des Etats-Unis a pris officiellement ses fonctions ce lundi 20 janvier, lors d’une cérémonie d’investiture à Washington.

Juste après avoir prêté serment au Capitole, Donald Trump a commencé à signer une série de nombreux décrets, ordonnances et proclamations, dont la sortie des Etats-Unis

de l’accord de Paris sur le climat.

Trump a déjà retiré les Etats-Unis de l'Accord de Paris en 2017, suscitant la déception et l'inquiétude de nombreux pays, dont la France, initiatrice de cet accord historique.

En France, au procés Kadhafi, Sarkozy se dit "sali" face aux questions sur sa rencontre avec l’ancien chef de la Libye

L'ancien président français a été interrogé ce lundi sur sa rencontre avec Mouammar Kadhafi en Lybie à la fin de l'année 2005.



Il s'est dit "sali de répondre à des questions pareilles", alors que le tribunal l'interrogeait sur sa rencontre fin 2005 avec le dictateur Mouammar Kadhafi. l’ancien président est soupçonné d’avoir bénéficié de fonds lybiens

pour sa campagne présidentielle de 2007.



“C'est pour moi douloureux de répondre à une question pareille" a lancé l’ancien président français.

Dans un arrêté paru jeudi dernier au Journal Officiel, le gouvernement français a gelé les avoirs du militant propalestinien Elias d’Imzalène, au cœur d'une cabale politico-médiatique depuis plusieurs mois.

Elias d’Imzalène a dénoncé « l’acharnement » et la « répression » des voix qui s’élèvent « contre ce qui se passe à Gaza ».

Cette mesure, dont les motifs ne sont pas précisés, intervient un mois après sa condamnation à cinq mois de prison avec sursis pour avoir appelé à mener « l’intifada dans Paris » lors d’une manifestation intervenue en septembre dernier.

On termine avec du football et Le club de Toulouse qui porte réclamation contre l'OL et dénonce une escroquerie au sujet de Thiago Almada