Le ministère turc de la Défense a rapporté, mercredi, que 3 terroristes du PKK repérés dans la région de l'opération "Griffes-serrure", dans le nord de l'Iraq, ont été neutralisés.

Dans une déclaration écrite, le ministère a indiqué que la lutte contre le terrorisme et les terroristes se poursuit avec détermination.

"Nos héroïques forces armées turques ont neutralisé 3 terroristes du PKK repérés dans la région de l'opération Griffes-serrure, a ajouté le ministère.

"Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organizations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.