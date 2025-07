Le ministère turc des Affaires étrangères a appelé les pays concernés à ne pas autoriser les actions de l'organisation terroriste PKK et à arrêter les coupables de violences.

"Nous attendons des pays concernés qu'ils ne permettent pas les actions des partisans de l'organisation terroriste et qu'ils traduisent en justice les personnes coupables de violences le plus rapidement possible", a réagi le ministère à l'attaque menée mardi soir par des partisans de l'organisation terroriste PKK contre le bâtiment du consulat général de Turquie à Hanovre, en Allemagne.

Dans une déclaration écrite publiée mercredi, le ministère turc fait savoir que des partisans de l'organisation terroriste PKK ont attaqué dans la nuit du 26 mars l'entrée du consulat général à Hanovre, sans faire de victimes ni de blessés.

Suite à cette attaque, les autorités allemandes ont été contactées et il leur a été rappelé qu'elles sont responsables de la sécurité des citoyens turcs et des missions diplomatiques et qu'elles ne doivent pas permettre les actes visant à provoquer la communauté turque en Europe.

"On constate que l'organisation terroriste PKK, acculée, a multiplié les actions visant à perturber la communauté turque en Europe. Grâce au bon sens de nos citoyens, ces provocations ne se sont pas transformées en incidents plus graves », a souligné le MAE turc.

Les partisans du PKK se sont rendus au consulat général de Hanovre, après une une marche de soutien à l'organisation terroriste à Hanovre la nuit dernière, et ont tenté de briser les fenêtres du bâtiment. Les assaillants se sont enfuis après avoir brisé la vitre de l'entrée principale du siège du consulat général.