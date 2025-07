La Turquie a rejeté les allégations de coopération avec Israël, en particulier dans le domaine de la défense, affirmant que le pays ne ferait rien qui puisse nuire aux Palestiniens et à leur cause.

"Il n'est pas possible pour la République de Turquie, qui a toujours soutenu la Palestine, de mener ou de s'engager dans une quelconque activité susceptible de nuire aux Palestiniens", a déclaré mardi le ministère turc de la Défense.

Le ministère a souligné qu'il n'avait aucune activité avec Israël, "y compris en matière de formations militaires, d’exercices et de coopération dans l'industrie de la défense".

Cette déclaration fait suite à de fausses allégations relayées par certains médias selon lesquelles la Turquie continue d’exporter de la poudre à canon, des armes et des munitions vers Israël.

Par ailleurs, le Centre de lutte contre la désinformation de la Direction turque des communications a également rejeté les rapports après avoir examiné plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

"Les produits figurant au 93e chapitre de la liste d'exportation présumée ne sont pas des armes et des munitions de guerre, mais des pièces détachées et accessoires de fusils non rainurés et du matériel de pêche utilisé à des fins individuelles telles que le sport et la chasse", a-t-il indiqué sur X.

Selon les données de l'Institut turc des statistiques [TURKSTAT], il n'y a eu aucune exportation de fusils à des fins sportives et de chasse depuis mai 2023, alors que les chiffres étaient déjà faibles, a-t-il ajouté.

"Les produits exportés sous la rubrique 'Poudre à canon et explosifs, produits pyrotechniques, allumettes, alliages pyrophoriques, préparations combustibles' dans le 36ème chapitre de la liste des exportations étaient : 'carburant en gel et liquide à briquet'."

"Il a été déterminé que des tentatives ont été faites pour manipuler l'opinion publique concernant les produits inclus dans les titres des chapitres du Tarif douanier et exportés par des entreprises privées", indique le texte.

Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023 et bien avant, la Turquie a maintenu un soutien inébranlable à la Palestine.

Génocide israélien à Gaza

Dévoiler la vérité sur les “barbaries” commises contre la population de Gaza et prévenir la désinformation israélienne font partie des principales tâches de la Turquie, a affirmé le président du pays, Recep Tayyip Erdogan.

Israël a également profité de son influence sur les organisations médiatiques mondiales, tout en accélérant ses efforts de désinformation, a récemment déclaré Erdogan.

Pour rappel, Israël a tué au moins 32 414 personnes et en a blessé 74 787 dans l'enclave sous blocus depuis le 7 octobre.