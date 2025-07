Par: AYSE ISIN KIRENCI

Les prochaines élections locales en Turquie placent la ville clé d'Istanbul au premier plan, ainsi que ce qu'elle représente pour les Stambouliotes.

Les habitants de la ville historique examineront attentivement ses besoins uniques par rapport aux leurs lorsqu'ils se rendront aux urnes le 31 mars.

Au fil des ans, la ville a connu de nombreuses transformations. Les principales questions qui préoccupent les électeurs sont le risque de tremblement de terre, l'économie et les politiques de gestion urbaine, notamment les embouteillages, la surpopulation et les pollutions atmosphérique et sonore.

Les innombrables défis de la ville s'accompagnent de nombreuses promesses de la part des candidats qui se battent pour Istanbul.

Murat Kurum est candidat pour la première fois pour le Parti de la justice et du développement (AK) au pouvoir.

Son programme consiste à mettre en œuvre des projets de construction d'espaces de vie pour les animaux errants, d'une académie culturelle pour la ville, ainsi qu'à s'attaquer aux problèmes liés aux parkings et aux taxis, à la transformation urbaine, à la préparation aux tremblements de terre et à la rénovation des paysages des sites historiques d'Istanbul tels que Fatih, Sultanahmet et Suleymaniye.

Son concurrent du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), est le maire sortant d'Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Imamoglu fait campagne pour obtenir un second mandat en promettant des programmes d'aide sociale pour les familles, des projets comprenant des parcs d'attractions pour les enfants et des espaces verts, la restauration de bosquets historiques et la lutte contre la crise climatique.

Toutefois, sa candidature a été éclipsée par son premier mandat, certaines des promesses qu'il avait faites lors des élections précédentes n'ayant toujours pas été tenues.

Confrontés à deux visions différentes d'Istanbul, les Stambouliotes font part de ce qui est important pour eux dans le choix de leur nouveau maire.

Transformation urbaine et préparation aux tremblements de terre

Seyma, 24 ans, monteuse vidéo, pense que les projets de transformation urbaine auront un impact significatif sur son vote car ils seront également cruciaux pour la préparation aux tremblements de terre.

Toutefois, elle précise que ces projets doivent empêcher les quartiers de perdre leur essence, ce qui nécessite une planification mesurée et méticuleuse.

Cela devrait s'accompagner de l'identification des dommages subis par les bâtiments afin de se préparer à un éventuel tremblement de terre.

La transformation urbaine est un effort public visant à minimiser les risques potentiels liés aux tremblements de terre.

En déterminant les niveaux de risque des bâtiments existants et en mettant hors service les sols et les structures à risque pour les remplacer par des éléments de fondation adaptés au sol, elle vise à prévenir les dommages potentiels à la ville.

Si la préparation aux tremblements de terre et l'aménagement urbain font partie de ses principales préoccupations, Seyma estime que la surpopulation est le défi le plus pressant pour Istanbul.

C'est pourquoi Seyma pense que la transformation urbaine devrait aller de pair avec une politique de réduction de la population, ce qui permettrait de créer des quartiers et des centres de loisirs plus vastes et plus spacieux.

Elle vit à Istanbul depuis six ans et dit qu'elle envisage parfois d'émigrer en raison du risque de tremblement de terre, bien qu'elle aime la ville.

Seyma craint que la ville ne soit en grande partie détruite par un éventuel tremblement de terre, même si elle y survit.

Les élections municipales ne doivent pas être abordées de manière idéologique".

Née et élevée à Istanbul, Meryem, 31 ans, rédactrice en chef d'un magazine, exprime sa relation avec la ville : "Istanbul est ma maison".

Elle critique les personnes qui abordent les élections locales de manière idéologique au lieu de se concentrer sur les solutions à apporter aux problèmes actuels de la ville.

Selon elle, ces problèmes comprennent la préparation aux tremblements de terre, les embouteillages et la surpopulation, même si elle estime que les politiques relatives aux tremblements de terre devraient être prioritaires.

Elle pense qu'une planification urbaine efficace peut résoudre ces problèmes, tout en rendant la ville plus sûre et plus ordonnée.

En fin de compte, elle s'attend à ce que les promesses des projets d'Istanbul soient tenues.

Istanbul est la ville où je passerai le reste de ma vie".

Cetin, éditeur de 50 ans, estime que la transformation urbaine peut rendre la ville plus agréable à vivre si elle la sauve d'une planification irrégulière et la rend plus verte grâce à davantage d'installations telles que des aires de jeux et des places de stationnement.

Ayant passé plus de la moitié de sa vie dans cette ville, il déclare : "Istanbul est la ville où mes enfants sont nés et ont grandi, même si je n'y suis pas né. C'est une ville où je passerai probablement le reste de ma vie et je peux l'appeler ma maison".

Il insiste également sur l'urgence de la préparation aux tremblements de terre.

Pour minimiser les dégâts qu'un tremblement de terre peut causer, il souligne la nécessité d'éduquer le public et d'augmenter le nombre d'abris communautaires.

Cependant, il demande avant tout des transports publics plus abordables, avec des réseaux étendus de systèmes ferroviaires et de lignes de métro pour rendre chaque partie de la ville accessible.

Selon lui, cela permettrait de toucher le grand public, tout en résolvant le problème du logement et celui de l'augmentation des loyers grâce à la création de logements abordables.

Les élections locales ne doivent pas être confondues avec les élections générales

Rumeysa, âgée de 27 ans, souligne que les Turcs confondent généralement les élections locales avec les élections générales.

Cela n'a pas de sens que les gens disent qu'ils voteront ou ne voteront pas pour un candidat municipal en raison de certaines politiques de leur parti au niveau national, dit-elle.

Étant donné que les élections locales déterminent la vie quotidienne des citoyens, ces derniers devraient voter pour les candidats et non pour les partis.

Ce qui influencera le plus sa décision, ce sont les propositions des candidats concernant la surpopulation d'Istanbul, à laquelle tous les habitants de la ville sont confrontés quotidiennement et qui comporte de grands risques, notamment en cas de tremblement de terre.

Elle votera pour un candidat qui a un plan solide pour préparer Istanbul à un tremblement de terre majeur, car c'est devenu la principale préoccupation après les tremblements de terre du 6 février dernier, survenus dans le pays.

Selon elle, la préparation aux tremblements de terre devrait inclure une formation aux premiers secours pour chaque segment de la société, organisée par les mukhtars dans chaque quartier, un nombre suffisant de conteneurs dans chaque quartier contenant de la nourriture et des fournitures médicales, ainsi qu'un examen rapide et une mise à l'épreuve des tremblements de terre des bâtiments actuels.

Résidente d'Istanbul depuis 14 ans, elle trouve la ville extrêmement charmante bien qu'épuisante à ses yeux.

"Ce qu'ils ont réalisé auparavant sera décisif"

Ibrahim, ingénieur agronome de 52 ans, pense que si des municipalités fortes travaillant en collaboration avec un gouvernement puissant s'engagent dans la préparation aux tremblements de terre, une solution définitive peut être obtenue.

Selon lui, l'unité politique est essentielle pour faire avancer les choses.

Il cite quelques exemples réussis de gestion urbaine en matière de préparation aux tremblements de terre à Uskudar et Esenler, deux districts dirigés par des maires de l'AK Party.

La transformation urbaine devrait être une priorité, non seulement pour atténuer les risques de tremblement de terre, mais aussi pour améliorer la vie quotidienne des habitants, estime M. Ibrahim.

Il espère qu'elle apportera un nouveau paradigme environnemental pour la ville, peut-être en élargissant les espaces verts.

En outre, il souligne le problème des chiens errants qui se promènent dans la ville et qui suscitent la crainte des parents.

"La question de savoir qui peut vraiment mener à bien ce type de projets -quand on regarde ce qu'ils ont réalisé auparavant- devient évidente", dit-il, alors qu'il réfléchit aux positions politiques qui détermineront son vote le 31 mars.

Ayant vécu à Istanbul pendant environ 35 ans, il dit que cette ville est sa patrie et qu'elle n'est pas comme les autres villes, ni en Turquie ni ailleurs dans le monde.

Malgré son attachement à la ville, il souhaite une Istanbul plus agréable à vivre, avec des systèmes de transport numérisés adéquats et des réglementations relatives aux questions environnementales.

Les espaces urbains façonnent les identités de leurs habitants

Deniz, qui a 25 ans, basera son vote sur les visions à court et à long terme des candidats concernant la réglementation des espaces urbains pour tous les citoyens.

Dans la gestion des espaces urbains, les étudiants et les jeunes devraient être représentés dans le processus de prise de décision, affirme-t-elle.

En incitant les gens à participer et à s'engager dans la résolution des problèmes de la ville, ils se sentent représentés dans cet espace, ajoute-t-elle.

L'élection locale est importante pour elle, dans la mesure où la vie quotidienne des citoyens pendant cinq ans dépendra principalement de la manière dont le maire gouvernera cet espace urbain.

"Des transports aux espaces d'étude, la vie des gens est affectée par l'aménagement de l'espace", dit-elle en faisant référence à la gouvernance de la ville.

Les politiques relatives aux tremblements de terre, qui revêtent une importance vitale dans la vie des gens, seront sans aucun doute les plus décisives pour elle.

La mise en œuvre de politiques efficaces de préparation aux tremblements de terre implique une collaboration entre les administrations centrales et locales, explique Deniz.

Née et élevée à Istanbul, elle dit que la ville lui rappelle son enfance, tout son processus d'éducation, ses proches, ses relations sociales et culturelles et, surtout, son identité.

"C'est ici que j'ai formé mon identité et que je continue à la développer. Je me sens donc profondément stambouliote. J'ai connu presque tous les espaces d'Istanbul et j'ai trouvé des choses différentes dans des espaces différents. Je connais les astuces et je développe des stratégies pour différents endroits d'Istanbul afin de vivre plus facilement et de manière plus pratique. La ville enrichit mon point de vue et ma perspective avec son histoire, sa population diversifiée, sa sphère sociale en constante évolution et ses opportunités", explique-t-elle.

Outre ce que la ville représente pour elle, pour la Turquie, elle est aussi la plus importante, avec ses infrastructures, ses ressources et les opportunités qu'elle offre, même au niveau mondial, souligne Deniz.

"Comme les gens ont le droit de vivre dans la ville, la ville a aussi le droit de se maintenir”.