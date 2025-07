L'Union africaine (UA) a "chaleureusement félicité" l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal, a fait savoir vendredi l'UA dans un communiqué, tout en saluant "l'acceptation unanime des résultats".

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, "félicite chaleureusement le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour" avec plus de 54% des voix au scrutin de dimanche et lui souhaite "plein succès dans sa lourde et noble charge", selon le communiqué.

M. Faye, 44 ans, jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, va devenir le cinquième président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants, et le plus jeune de son histoire.

M. Faye, bénéficiant d'une loi d'amnistie, est sorti de 11 mois d'emprisonnement 10 jours avant l'élection de dimanche, en même temps que son guide et chef de leur parti dissous Ousmane Sonko.

Selon les résultats finaux provisoires, qui doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté dès le premier tour de la présidentielle avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba (35,79%). Dès lundi, Amadou Ba avait reconnu la victoire de l'opposant antisystème.

Dans son communiqué, l'UA se "réjouit de l'acceptation unanime des résultats (...) par toute la classe politique sénégalaise" qui "atteste d'un enracinement profond des traditions démocratiques dans ce pays phare en démocratie africaine".