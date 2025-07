Les groupes palestiniens, Hamas et Jihad islamique, ont déclaré que quatre conditions, dont le retour des personnes déplacées dans leurs foyers à Gaza, sont nécessaires pour le succès des négociations avec Israël.

Le chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et une délégation dirigée par le secrétaire général du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, se sont rencontrés dans la capitale iranienne, Téhéran.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que pour des négociations indirectes "réussies" avec Israël, un arrêt complet des attaques à Gaza, le retrait des forces d'occupation, le retour des personnes déplacées et une aide ininterrompue, sont nécessaires.

Le président Palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré qu'Israël devait se retirer "rapidement et complètement" de la bande de Gaza assiégée et cesser toutes les actions unilatérales en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée, selon l'agence de presse palestinienne WAFA.

Abbas a souligné, lors d’un entretien téléphonique avec le président bulgare Rumen Radev, l'importance d'établir un mécanisme pour l'entrée de l'aide humanitaire et médicale à Gaza.

Il a également souligné la prévention de l'expulsion des Palestiniens et la nécessité pour l'État d'obtenir le statut de membre à part entière auprès de l'ONU.

Radev a exprimé l'espoir de voir mettre fin au génocide israélien à Gaza et a exprimé son désir de voir les Palestiniens obtenir l'indépendance et tous leurs droits nationaux.

Aide humanitaire

Un navire transportant plus de 1 200 tonnes d'aide humanitaire a mis les voiles pour Gaza depuis le port de Misrata dans l'ouest de la Libye, selon un communiqué de la municipalité.

Le navire atteindra d'abord le port d'El Arish en Égypte avant d'entrer à Gaza via une route terrestre depuis Rafah.

Des équipes de la municipalité de Misrata et du Croissant-Rouge libyen sont à bord et accompagneront l'aide jusqu'à son arrivée à Gaza.

“Génocide”

Le département d'État américain a émis une réponse ferme aux allégations de "génocide" portées contre Israël dans un rapport des Nations unies concernant la situation à Gaza.

Le rapport en question a été publié par Francesca Albanese, le rapporteur spécial de l'ONU sur la Palestine. Albanese a déclaré que les actions israéliennes à Gaza avaient "franchi le seuil du 'génocide' contre les Palestiniens à Gaza".

Cette affirmation, selon le porte-parole américain Matthew Miller, est "sans fondement".

Miller a souligné que les États-Unis soutenaient pleinement Israël sur cette question et refusaient d'engager une discussion sur d'éventuels crimes de guerre commis par Israël.

De plus, Miller a accusé Francesca Albanese de faire des "déclarations antisémites", sans fournir de détails spécifiques.

Cisjordanie

Les forces israéliennes ont tué un adolescent et blessé deux Palestiniens, dont un grièvement, lors d'une incursion dans la ville de Jenin en Cisjordanie occupée.

Des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et les forces israéliennes lorsque les troupes ont perquisitionné des maisons et déployé des tireurs d'élite dans les quartiers de Kabatiye, dans le sud de Jenin.

Mutesim Nebil Abu Abid, 13 ans, a été tué et deux autres ont été blessés, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA, citant Fevvaz Hammad, directeur de l'hôpital Er-Razi.

Les forces israéliennes ont également perquisitionné trois maisons, causant des dommages aux biens, et arrêté deux personnes.

Le nombre de Palestiniens tués est passé à 455 lors d'attaques des forces israéliennes et de colons juifs en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est depuis le 7 octobre.

Liban

Le Hezbollah a annoncé avoir visé des troupes militaires et des véhicules israéliens dans le sud du Liban.

Des véhicules dans la région d'al-Malikiyye ont été visés par des roquettes, tandis que dans la région d'al-Mitille, un véhicule militaire a été ciblé et "touché avec succès" par un drone kamikaze, a déclaré le Hezbollah dans un communiqué.

Il a déclaré qu'une unité d'infanterie israélienne dans la région de Hadeb Yarun avait été visée par des obus d'artillerie.

La guerre d'Israël contre la bande de Gaza assiégée - qui en est maintenant à son 176e jour - a tué au moins 32 623 Palestiniens et blessé 75 092 autres.