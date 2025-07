Le suspect, détenu après l'attaque de jeudi, a été libéré après un interrogatoire prolongé mais reste toutefois considéré comme suspect potentiel, informe le bureau du procureur.

Les détails supplémentaires concernant le suspect ou la cause de l'incendie n'ont pas été divulgués dans le communiqué, bien que des indices aient été obtenus lors de l'interrogatoire, selon les autorités. La police a lancé un appel aux témoins ou à toute personne détenant des informations sur l'incendie à contacter les autorités.

L'incendie survenu lundi dans une maison à quatre étages à Solingen a coûté la vie à un homme, sa femme et leurs deux enfants, tous citoyens bulgares d'origine turque. Jusqu'à 21 personnes ont été secourues du bâtiment, dont neuf ont été hospitalisées pour des blessures graves et deux sont dans un état critique. Parmi les blessés se trouvent des ressortissants turcs.

Cet incident ravive les souvenirs douloureux de l'incendie criminel de Solingen en 1993. Il y a trois décennies, une attaque d'extrême droite avait coûté la vie à cinq membres d'une famille immigrée turque.

Cette tragédie, l'une des plus graves manifestations de violence raciste dans l'Allemagne moderne, avait suscité l'indignation à l'échelle nationale et internationale. Trois filles, Saime Genc, Hulya Genc et Gulustan Ozturk, ainsi que deux femmes, Hatice Genc et Gursun Ince, avaient perdu la vie.

Quatorze autres personnes, dont plusieurs enfants, avaient été blessées. Quatre extrémistes de droite avaient été arrêtés et condamnés à des peines de 10 à 15 ans de prison, avant d'être libérés après avoir purgé leur peine.