Alors que la Turquie se prépare aux élections municipales du 31 mars, les projecteurs sont braqués sur Istanbul, centre dynamique du commerce, de la culture et de l'histoire et l'une des villes les plus importantes du pays sur le plan politique.

Parmi les nombreux candidats en lice pour le poste de maire, Murat Kurum, candidat du parti AK au pouvoir, s'est imposé comme un concurrent de premier plan et redoutable.

Sa campagne a captivé l'électorat, ouvrant la voie à une compétition électorale passionnante et cruciale qui pourrait profondément influencer la trajectoire future d'Istanbul.

Son principal adversaire est le maire actuel d'Istanbul, Ekrem Imamoglu du CHP, qui a pris ses fonctions en 2019.

Kurum -qui a été ministre de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique entre 2018 et 2023 dans le premier cabinet après la transition de la Turquie vers le système présidentiel- a lancé sa candidature électorale avec une vigueur remarquable, en se ralliant à la bannière "Only Istanbul".

Il séduit les électeurs en promettant d'améliorer les transports, de renforcer la résistance de la ville aux tremblements de terre et de promouvoir les espaces verts pour un environnement urbain plus vivable.

Début de vie et parcours professionnel

Kurum est né le 7 mai 1976 à Ankara Cankaya. Il est le fils de Sati Kurum, femme au foyer originaire de Kizilcahamam, et de Mehmet Kurum, fonctionnaire originaire de Konya.

Kurum, qui a deux frères et sœurs, a grandi dans différentes villes en raison de la mobilité du travail de son père.

Sa passion pour l'ingénierie l'a conduit à s'inscrire au programme d'ingénierie alimentaire à l'université de Selcuk, mais il se rend vite compte que sa véritable vocation est le génie civil. Il s'inscrit au programme de génie civil et obtient son diplôme en 1999, au moment où le tremblement de terre dévastateur de Marmara frappe la Turquie.

Après obtention de son diplôme, Kurum acquiert une vaste expérience professionnelle sur divers chantiers de construction dans toute la Turquie entre 1999 et 2005. Il commence sa carrière dans le secteur public en 2005 en tant qu'expert auprès de l'Administration turque du développement du logement (TOKI).

Au cours de son mandat chez TOKI, Kurum dirige notamment le département de mise en œuvre du côté européen d'Istanbul. En 2009, il est nommé directeur général d'Emlak Konut GYO.

Kurum jouera un rôle clé dans la croissance de l'entreprise et la valorisation de la marque. Avec son équipe, il mène avec succès deux des plus grandes offres publiques de l'histoire de la république, contribuant ainsi au développement de logements sûrs et sains et d'espaces de vie modernes, en particulier à Istanbul.

Kurum a trois enfants et aime passer son temps libre avec eux.

Diriger avec vision et action

En 2018, Kurum est nommé ministre de l'Environnement et de l'Urbanisation au sein du cabinet dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan. Tout au long de son mandat, Kurum travaillera avec diligence avec son équipe pour promouvoir une nouvelle compréhension du développement urbain, en se concentrant sur la croissance et la résilience des villes tout en donnant la priorité à la préservation de l'environnement.

En accord avec la vision d'un État social du président Erdogan, M. Kurum mènera des campagnes de logement social par l'intermédiaire de TOKI afin de permettre aux citoyens à faibles revenus de devenir propriétaires de leur logement. Il jouera également un rôle clé dans la transformation des efforts de rénovation urbaine à Istanbul en une force mobilisatrice.

Au cours de son mandat, M. Kurum aura à faire face à plusieurs catastrophes naturelles, notamment des incendies de forêt à Manavgat et Marmaris, des inondations à Kastamonu Bozkurt, Sinop et Giresun, ainsi que des tremblements de terre à Elazig, Malatya et Izmir. Il restera plusieurs jours dans les régions touchées, supervisant les efforts d'assistance aux citoyens affectés et collaborant avec la TOKI sur les efforts de reconstruction.

Sous sa direction, la TOKI facilite la construction de 46 000 unités de logement résistantes aux catastrophes, dotées d'équipements sociaux, pour les personnes dans le besoin.

M. Kurum a également œuvré à la promotion de la philosophie "zéro déchet", lancée sous le patronage de la première dame turque Emine Erdogan, dans le but d'en étendre l'adoption à l'ensemble du pays.

Élu député représentant Istanbul aux élections de 2023, M. Kurum préside actuellement la commission parlementaire de l'environnement.

Transformation urbaine

Dans son manifeste, Murat Kurum présente des dizaines de projets pour Istanbul, allant de la transformation urbaine aux transports.

L'un de ses principaux objectifs est la transformation urbaine, car Istanbul est confrontée à d'importants risques de tremblement de terre. Il a promis de construire 650 000 logements antisismiques en cinq ans pour créer une ville d'Istanbul résiliente et sûre. Les nouvelles constructions privilégieront l'architecture horizontale pour éviter d'augmenter la densité de population.

Il propose que 300 000 de ces logements soient construits chaque année par KIPTAS (une sous-entreprise de la municipalité métropolitaine d'Istanbul chargée de la construction), la moitié des coûts étant couverts par la municipalité. En outre, 250 000 logements seront rénovés par transformation in situ, avec un ensemble de mesures d'aide au déménagement et au loyer.

Le paiement de ces logements commencera dès l'achèvement des travaux, avec un versement fixe sans intérêt de 5 833 lires sur un an. Le solde sera payé sur neuf ans, avec une augmentation annuelle basée sur l'indice des prix à la consommation.

Plus encore, 100 000 logements sociaux seront produits spécifiquement pour la transformation urbaine et loués à des prix modiques aux personnes touchées par les rénovations. Ces logements "Istanbul social" bénéficieront aux 39 districts et ne seront donc pas vendus.

En outre, des bureaux de transformation urbaine seront mis en place dans les 39 districts et les quartiers les plus à risque. Les citoyens recevront des informations complètes et des réponses à toutes leurs questions, ce qui leur permettra de participer au processus de transformation en toute sérénité.

Transformer les transports à Istanbul

Murat Kurum promet, par ailleurs, de doubler la longueur du réseau ferroviaire au cours des cinq premières années, pour la porter à 1 004 km d'ici 2034. La gare routière d'Esenler sera déplacée dans le quartier d'Eyup Ihsaniye et celle de Harem, près de l'intersection TEM Kurtkoy.

Six nouveaux centres logistiques seront établis à l'extérieur de la ville, ce qui permettra de réorganiser l'entrée des véhicules lourds dans le centre-ville et de réduire les embouteillages.

Au cours de son premier mandat de cinq ans, il promet également d'ouvrir deux tunnels du côté européen : un tunnel Cayirbasi-Ayazaga-Levazim-Dolmabahce de 25,7 km et un tunnel Kagithane-Bayrampasa Market de 11,6 km.

Du côté anatolien, un tunnel de 10,2 km reliera Yenisahra à Bostanci. Cela permettra de gagner 10 minutes et de réduire les émissions de carbone de 13 tonnes par an.

Au cours de son deuxième quinquennat - s'il est reconduit par les électeurs - un tunnel autoroutier de 50,9 km sera achevé entre le marché de Bayrampasa et Buyukcekmece. Il permettra de gagner 45 minutes de temps de trajet et de réduire les émissions annuelles de carbone de 44 tonnes.

Une liaison autoroutière de 23,8 km sera également construite entre Harem-Cengelkoy-Kavacik, offrant une alternative à la route côtière. Elle permettra de gagner 20 minutes de temps de trajet et de réduire les émissions de carbone de 26 tonnes par an.

Istanbul deviendra ainsi une ville dotée de moyens de transport intelligents, sûrs, confortables, durables, respectueux du climat et sans émissions.

Projets complets de soutien social

Kurum a dévoilé des plans pour un ensemble complet d'initiatives visant à améliorer le bien-être social dans la ville.

Parmi ces mesures, il prévoit d'offrir aux étudiants des billets de bus à moitié prix pour leurs voyages de retour deux fois par an, ainsi qu'une réduction de 40% sur les cartes de transport d'Istanbul pour les jeunes. En outre, les résidences étudiantes recevront une aide mensuelle pour le gaz naturel.

Concernant les étudiants universitaires dans le besoin, Kurum s'est engagé à augmenter l'aide à l'éducation, à partir de 10 000 TL cette année, et à mettre en œuvre le projet "First Job-Istanbul", qui vise à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes dans le cadre de projets d'assistance sociale, aux jeunes candidats à l'enseignement et à ceux qui recherchent un équilibre entre travail et études.

Le candidat de l'AK Party a également annoncé la création de trois grands centres de vie pour personnes âgées et handicapées de part et d'autre de la ville. Il s’est engagé à introduire un système de surveillance de la santé en ligne pour les personnes âgées et de services de repas et de nettoyage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

D'autres initiatives qu’il a annoncées incluent une aide mensuelle de 2 500 livres turques pour les cartes d'Istanbul des retraités dans le besoin, le développement et l'augmentation des centres de vie pour handicapés, et l'expansion des branches des clubs de sport pour handicapés.

Kurum a également donné la priorité à la garde d'enfants et à l'éducation, en proposant des transports publics gratuits pour les enfants, des déplacements gratuits pour les parents d'enfants âgés de 0 à 6 ans, un soutien nutritionnel pour les enfants de l'école primaire, et l'ouverture de jardins d'enfants dans 39 districts et 964 quartiers.

Transformer Istanbul en oasis verte

Kurum a également promis 8 140 000 m² d'espaces verts dans la métropole, avec le projet "Climate-Friendly Istanbul" qui jettera les bases de l'objectif 2040 d'émissions nettes nulles.

Avec la création de nouvelles forêts urbaines, l'espace vert actif par habitant devrait passer de 7,78 m² à 11,80 m².

Ces initiatives, a-t-il assuré, permettront non seulement d'éliminer la pollution atmosphérique, mais aussi d'offrir de nouveaux espaces verts aux habitants d'Istanbul.

Le projet de développement rural "151 villages 151" englobera les quartiers ruraux afin de préserver les zones naturelles et de promouvoir le développement durable.

Les agriculteurs d'Istanbul seront libérés des coûts énergétiques grâce à un modèle de financement créé avec des subventions et des sources externes. Ce modèle permettra aux villages de satisfaire leurs besoins énergétiques grâce à l'énergie éolienne et solaire.

Revitalisation de la place Sultanahmet

Son programme inclut la place Sultanahmet qui fera l'objet d'importantes améliorations environnementales, offrant aux visiteurs un voyage technologique d'il y a 1700 ans jusqu'à aujourd'hui.

Les visiteurs portant des lunettes de réalité virtuelle verront à quoi ressemblait Istanbul dans les temps anciens.

Murat Kurum promet que d'ici 2035, tous les trésors historiques d'Istanbul seront rendus résistants aux tremblements de terre. Le candidat annonce d’autres projets tels que le Digital Twin Istanbul qui centralisera et gérera toutes les données relatives à la ville, offrant un accès instantané à des informations de qualité.

Dans ce contexte, le modèle de ville en quatre dimensions simulera virtuellement des catastrophes telles que des tremblements de terre, des inondations et des incendies, ce qui permettra à la ville de se préparer au pire.

Tous les processus de gestion, de l'information à la technologie, seront menés sous l'égide de "byte-Istanbul", ce qui permettra de mesurer et de gérer en temps réel tous les aspects de la vie de la ville, des transports à la gestion des catastrophes, afin d'améliorer la qualité de vie des habitants d'Istanbul.

