Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a déclaré que “l’occupation israélienne a commis 8 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, dont 82 martyrs et 98 blessés ont atteint les hôpitaux au cours des dernières 24 heures”.

Un nombre conséquent de victimes se trouve encore sous les décombres et sur les routes, les ambulances et les équipes de la protection civile ne pouvant pas les atteindre, a indiqué le ministère.

Pour sa part, l'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que des dizaines de civils ont été tués et blessés dans les bombardements de l’armée israélienne en cours, dans diverses zones de la bande de Gaza.

Des sources médicales ont rapporté que les forces israéliennes ont bombardé une maison dans le camp de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, faisant des dizaines de morts et de blessés, en plus d'endommager un grand nombre de maisons voisines.

Depuis le matin, la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a été témoin d'une série de violentes frappes aériennes et de bombardements d'artillerie, notamment les régions de l'est et de l'ouest, ciblant les environs du complexe médical Nasser et les maisons l’entourant.

L’armée israélienne a de surcroît ciblé des maisons et des rassemblements de personnes déplacées, à proximité de l'hôpital Al-Shifa, entraînant la mort d'environ 40 personnes.

Le bureau des médias du gouvernement à Gaza a rapporté que les forces israéliennes ont visé 1 050 maisons à proximité du complexe médical d'Al-Shifa, tuant plus de 400 Palestiniens au cours des deux dernières semaines.

Le bureau a condamné et critiqué le “silence international sur ce crime”.

Espoirs d’une trêve

Les négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas doivent reprendre ce dimanche au Caire, a révélé le média égyptien pro-gouvernemental Al-Qahera News.

"Une source des services de sécurité égyptiens a confirmé à Al-Qahera News la reprise des négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas dans la capitale égyptienne", a détaillé la chaîne.

Al-Qahera News a, par ailleurs, insisté sur "les efforts conjoints du Qatar et de l'Egypte", médiateurs dans ce conflit, "pour préserver les avancées" des précédents cycles de négociations.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait fait savoir vendredi qu'il avait donné son feu vert à de nouveaux pourparlers en vue d'une trêve à Gaza, territoire palestinien assiégé et bombardé depuis bientôt six mois et où la population est menacée d'une "famine imminente" selon les Nations unies.

"Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le directeur du Mossad (services extérieurs israéliens) et le directeur du Shin Bet (renseignement intérieur), et a approuvé un nouveau cycle de négociations dans les prochains jours, à Doha et au Caire", avait précisé son bureau dans un communiqué.

Samedi soir, des centaines de manifestants avaient interpellé le gouvernement, l'enjoignant de trouver une solution pour obtenir la libération des personnes prises en otage lors de l'offensive du Hamas en Israël le 7 octobre et toujours détenues dans la bande de Gaza.

En dépit des efforts de l'Egypte, du Qatar et des Etats-Unis, les discussions en vue d'une trêve patinent.

La guerre israélienne sur Gaza a fait, selon un dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza 32 705 morts, majoritairement des femmes et des enfants.