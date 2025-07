Les forces de sécurité turques ont “neutralisé” cinq terroristes du PKK dans le nord de l'Irak, a annoncé lundi le ministère de la Défense nationale.

Les terroristes ont été ciblés par des frappes aériennes dans la région de Hakurk, a indiqué le ministère sur la plateforme X. "Nous poursuivrons notre combat avec beaucoup de persévérance et de détermination pour libérer notre noble nation du terrorisme", ajoute-t-il.

Les autorités turques utilisent le terme “neutraliser” pour laisser entendre que les terroristes en question se sont rendus ou ont été tués ou capturés.

Les terroristes du PKK se cachent souvent de l’autre côté de la frontière, dans le nord de l’Irak, pour planifier des attaques terroristes en Turquie.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK – répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.