"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois", a déclaré M. Faye, la main droite levée, devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'État et dirigeants africains au Centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar.

Devant tous les corps constitués du Sénégal et d’une quinzaine de chefs d’État de la sous-région ou de leurs représentants, des représentants des organismes sous-régionaux et du président de la Commission de l’Union africaine, le panafricaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye, a été investi sur la promesse de rupture avec le système en place.

Dans son discours d’investiture, le nouveau président sénégalais a tenu d’emblée à rendre un double hommage au Conseil constitutionnel et à ses devanciers dans la lutte pour l’avènement de la démocratie. Il s’est engagé à œuvrer pour un “changement systémique” dans la stabilité et l’unité. Tout cela sous-tendu par “le travail, l’éthique, la discipline et le travail” pour le progrès économique, afin de faire du Sénégal “un pays d’espérance”.

Il a aussi promis de renforcer la justice en la rendant “indépendante”.

M. Faye s’est dit conscient des défis sécuritaires qui interpellent l’Afrique et nécessitent une mutualisation des efforts pour l’avènement de la paix et de la sécurité.

"Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires (...) nous oblige à plus de solidarité", a-t-il déclaré. "Je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine", a-t-il ajouté.

Il a aussi dit entendre "clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration à plus de souveraineté, au développement et au bien-être".

S’adressant aux partenaires du Sénégal, il a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour des partenariats mutuellement bénéfiques.

Sorti de prison deux semaines plus tôt à la faveur d’une amnistie, Bassirou Diomaye Faye, le candidat de substitution du Pastef (patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), a remporté la présidentielle du 24 mars 2024 dès le premier tour, avec 54.58% des suffrages. Il a devancé Amadou Bà, le candidat de la majorité présidentielle, arrivé en 2ème position avec 1.605.223 des voix. Élu sur la promesse d’un programme “souverainiste” et de “rupture”, il cristallise beaucoup d’attentes auprès d’une jeunesse minée par le chômage et la tentation de l’immigration clandestine.