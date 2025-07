Des manifestations ont également eu lieu mardi devant le bâtiment de la Knesset, pour la troisième journée consécutive, rassemblant des milliers de personnes qui exigent des élections anticipées et un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas.

La Société de radiodiffusion publique israélienne (officielle) a diffusé une vidéo montrant des dizaines de manifestants en train de franchir les barrières de sécurité et des heurts avec la police près de la résidence de Netanyahou.

Dans le même contexte, le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que les manifestants ont organisé une marche et encerclé la résidence de Netanyahou. Ils ont ensuite "tenté de franchir les barrières et se sont heurtés avec la police".

Un manifestant a lancé une torche allumée contre un policier, alors que ce dernier tentait avec ses collègues de disperser les manifestants qui encerclaient la résidence de Netanyahou, selon le journal.

De son côté, la police israélienne a indiqué dans un communiqué que ses agents avaient dispersé les manifestants qui tentaient de s’approcher de la résidence du Premier ministre.

Elle a ajouté que certains émeutiers "ont déplacé les barrières de sécurité et ont lancé des torches (allumées) sur les policiers".

La police a également rapporté qu'une personne "a franchi une barrière de sécurité et a mené les émeutiers sur les lieux. Trois d'entre eux ont été interpellés et un policier a été blessé lorsqu'un manifestant a lancé une barrière métallique contre lui".

Depuis plusieurs jours, Israël est le théâtre de manifestations massives exigeant la démission du gouvernement Netanyahou, l'organisation d'élections anticipées et la conclusion d'un accord pour le retour des prisonniers israéliens de la bande de Gaza.

Tel Aviv détient au moins 9 100 prisonniers palestiniens dans ses geôles, alors que les estimations font état d'environ 134 prisonniers israéliens à Gaza, dont 70 seraient, selon le Hamas, morts dans des frappes israéliennes.

Le Hamas a accusé Netanyahou à plusieurs reprises d’intransigeance dans les négociations indirectes, effectuées avec la médiation du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis, et de ne pas vouloir parvenir à un accord.

L'opposition et les manifestants affirment que Netanyahou (74 ans) applique une politique qui sert ses intérêts personnels, pour tenter notamment de rester au pouvoir. Il lui est également reproché de ne pas avoir réussi à éradiquer le Hamas et assurer le retour des prisonniers, objectifs qu’il avait annoncés pour justifier la guerre contre Gaza.

Netanyahou, le Premier ministre israélien qui est resté le plus longtemps au pouvoir, , refuse d'organiser des élections anticipées, affirmant qu'elles signifieraient la "paralysie de l'État et potentiellement le gel pendant huit mois des négociations pour la libération des prisonniers".

Depuis le 7 octobre, Israël poursuit cette guerre malgré l’adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu pendant le mois de Ramadan. L'État hébreu mène de façon quotidienne des opérations militaires meurtrières dans la Bande de Gaza qui ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, et causé une catastrophe humanitaire sans précédent et la destruction massive des infrastructures. Ces actes ont valu à Tel Aviv de comparaître devant la Cour internationale de Justice pour des accusations de "génocide".