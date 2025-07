"Quand j'entends l'expression sécurité humaine, je pense à deux millions de personnes à Gaza qui n'ont aucune sécurité et qui tentent désespérément de se protéger de la famine, de la maladie et des bombardements israéliens continus", a déclaré le chef de l’ONU dans un discours prononcé mardi lors d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la "sécurité humaine".

António Guterres a souligné que rien ne pouvait justifier la punition collective du peuple palestinien à Gaza, notant qu'avec les travailleurs de World Central Kitchen qui ont été tués hier dans une attaque israélienne, le nombre total des travailleurs humanitaires qui ont péri dans l'enclave palestinienne s'élève à 196, dont 175 de l'ONU.

Cette situation, a-t-il poursuivi, démontre la nécessité de la mise en œuvre de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière concernant "un cessez-le-feu humanitaire urgent à Gaza, la libération des otages et une augmentation de l'aide humanitaire".

L'armée israélienne a pris pour cible lundi soir un convoi de l'organisation "World Central Kitchen" dans la ville de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, tuant 7 personnes de nationalité australienne, polonaise, britannique, américaine, canadienne et palestinienne.

Mardi, la "World Central Kitchen" a annoncé la suspension de ses opérations de transport d'aide humanitaire à Gaza, exprimant son sentiment de "choc" suite à la mort des membres de son équipe.

L'organisation déplore que "malgré une coordination avec l'armée israélienne, le convoi a été bombardé alors qu'il quittait l'entrepôt de Deir al-Balah (centre de la bande de Gaza)".

De son côté, l’armée israélienne a affirmé mardi dans un communiqué avoir ouvert une "enquête approfondie sur l’incident auprès des plus hauts gradés de l’armée afin d’en comprendre toutes les circonstances".

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, ce qui a valu à Tel-Aviv une comparution devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour ‘’génocide’’.

La guerre israélienne a provoqué, en outre, le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.