La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a déclaré que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza est totalement contraignante et doit être mise en œuvre.

Albanese a expliqué, dans un communiqué, qu'il n'existe aucune mesure claire concernant un cessez-le-feu à Gaza et que celui-ci devrait être obtenu le plus rapidement possible, soulignant que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU sont totalement contraignantes et doivent donc être mises en œuvre.

Elle a souligné qu'"il y a beaucoup de choses à faire" pour assurer l'acheminement de l'aide vers Gaza, y compris l'ouverture de tous les points de passage, ajoutant: "Il me semble que nous n'avons pas encore atteint ce stade, car aucun cessez-le-feu n'a été déclaré".

Albanese a insisté qu'Israël n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, en tant que puissance occupante, d'assurer l'arrivée de l'aide humanitaire.

Albanese a également exprimé ses inquiétudes concernant le plan d’attaque terrestre israélien sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, et a déclaré: “ L’attaque sur Rafah sera un désastre au-dessus d’un désastre, et un désastre dans le désastre”.