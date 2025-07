Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que la Turquie avait “violé unilatéralement“ les accords commerciaux en décidant de restreindre les exportations vers Israël et promis que son pays réagirait par ses propres restrictions commerciales sur les produits en provenance de Turquie.

Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a dit que le président turc Recep Tayyip Erdogan “sacrifie une fois de plus les intérêts économiques du peuple turc pour soutenir le Hamas”.

Cette annonce intervient après que le ministère turc du Commerce a annoncé ce mardi qu'Ankara restreindrait les exportations d'un large éventail de produits vers Israël, notamment l'acier et le carburéacteur, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit déclaré à Gaza.

Il a indiqué que les mesures s'appliqueront à l'exportation de 54 produits, dont le fer, le marbre, l'acier, le ciment, l'aluminium, la brique, les engrais, les équipements et produits de construction, le carburant d'aviation et bien plus encore.

"Cette décision restera en vigueur jusqu'à ce qu'Israël, conformément à ses obligations émanant du droit international, déclare de toute urgence un cessez-le-feu à Gaza et autorise le flux sans entrave d'une aide humanitaire suffisante dans la bande de Gaza", a-t-il fait savoir.