Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir interdit à leurs diplomates en Israël et aux membres de leurs familles d’effectuer des déplacements personnels en dehors des grandes régions de Tel-Aviv, de Jérusalem et de Beer Sheva, face aux menaces de l'Iran de riposter à l’attaque israélienne sur son consulat à Damas.

L'Iran a juré de se venger de la frappe aérienne du 1er avril contre le complexe de son ambassade à Damas, augmentant ainsi les tensions dans une région déjà mise à rude épreuve par la guerre à Gaza.

"Par mesure de précaution, les employés du gouvernement américain et les membres de leurs familles ne peuvent effectuer des déplacements personnels en dehors des zones du grand Tel Aviv (y compris Herzliya, Netanya et Even Yehuda), de Jérusalem et de Beer Sheva, jusqu'à nouvel ordre", a indiqué un communiqué de l'ambassade américaine jeudi dans une alerte de sécurité publiée sur son site Internet.

"Le personnel du gouvernement américain est autorisé à transiter entre ces trois zones pour des déplacements personnels", ajoute l’alerte.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré mercredi que l'Iran menaçait de lancer une «attaque importante en Israël» et que les États-Unis restaient attachés à la sécurité de leur allié.

Interrogé sur l'alerte de sécurité, le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a noté que l'Iran avait proféré des menaces publiques contre Israël.

"Nous effectuons en permanence des évaluations de la situation sur le terrain", a déclaré Miller lors d'un point de presse. "Je ne vais pas parler des évaluations spécifiques qui nous ont conduits à restreindre les déplacements personnels de nos employés et des membres de leur famille, mais nous surveillons clairement la situation au Moyen-Orient et en particulier en Israël."