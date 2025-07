Le ministère des Affaires étrangères "recommande aux Français de s’abstenir impérativement de se rendre dans les jours qui viennent" dans ces pays, a-t-il indiqué dans un court communiqué publié à l’issue d’une « réunion de crise » ce vendredi. La France rapatrie également les familles de son personnel diplomatique en Iran et a suspendu les missions de ces fonctionnaires dans ces quatre pays. L’Inde déconseille également de voyager vers Israël ou l’Iran. Le Foreign Office vient ce vendredi d’ajouter huit pays à sa liste de “no-go” liste (ne pas aller). On y trouve tous les états concernés par des conflits dont Israël, l’Iran, la Palestine, et le Liban. Londres estime qu'il existe un danger d'attaque de l'Iran sur le sol d'Israël.

Ces pays intensifient leurs mises en garde car Israël a annoncé craindre une attaque de l’Iran. Effectivement, les tensions augmentent dans la région depuis la destruction par un missile du consulat iranien à Damas en Syrie attribuée à Tel-Aviv le 1er avril dernier. La destruction du bâtiment diplomatique a tué 13 personnes dont des gardiens de la révolution iraniens. L’Iran a promis à de multiples reprises que cette frappe ne resterait pas impunie. La République islamique soutient le Hamas, et surtout le Hezbollah libanais d’où les craintes d’un embrasement.

La guerre à Gaza continue après 7 mois de combats, les négociations pour la libération des otages israéliens patinent. Enfin malgré les appels à la retenue, le gouvernement israélien annonce qu’il va lancer une offensive sur la dernière ville de l’enclave palestinienne de Gaza où 1,5 millions de personnes se sont réfugiées.