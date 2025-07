Raisi qualifie l’attaque contre Israël de “légitime défense”

Le président iranien Ebrahim Raisi a défendu l’attaque menée dans la nuit de samedi à dimanche par son pays, la qualifiant d’opération de “légitime défense” et de “droit naturel” en réponse aux attaques menées début avril contre des intérêts iraniens.

Dans un communiqué, le président iranien a affirmé que l’attaque menée par l’Iran suite aux frappes israéliennes contre son consulat à Damas était "dans le cadre du droit inhérent de l'Iran à la légitime défense".

"La punition de l'agresseur s'est réalisée", s'est réjoui M. Raïssi dans un communiqué, en ajoutant que "si le régime sioniste ou ses partisans" faisaient "preuve d'un comportement imprudent, ils recevraient une réponse décisive et bien plus forte".

Raïssi a prévenu que la réaction de son pays serait "bien plus forte" en cas de "comportement imprudent" d'Israël ou ses partenaires après l'attaque iranienne.

L'Iran a informé les pays voisins 72 heures avant l'attaque contre Israël

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran avait informé ses voisins des attaques 72 heures avant qu'elles ne soient lancées contre Israël.

Gantz: Nous construirons une alliance régionale pour faire face à la menace iranienne

Le ministre israélien du Conseil de la Défense, Benny Gantz, a affirmé qu’Israël construirait une alliance régionale pour faire face à la menace iranienne.

"Nous ferons payer le prix à l'Iran de la manière et au moment qui nous conviennent, et nous devons renforcer l'alliance stratégique et la coopération régionale que nous avons établies et qui ont fait leurs preuves lorsqu'elles ont été mises à l'épreuve."

Ben Gvir: Il ne faut pas suivre une politique d’endiguement

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré qu’Israël ne doit pas suivre une politique d'endiguement afin de créer une dissuasion au Moyen-Orient, mais plutôt réagir de manière folle.

Israël: le niveau de l’attaque iranienne était plus élevé que nous le pensions

Citant un haut responsable du ministère de la Défense, l'autorité israélienne de radiodiffusion a indiqué que le niveau de l'attaque iranienne était plus élevé qu’attendu.

Washington exclut la possibilité d’une guerre régionale

Le coordonnateur des communications stratégiques à la Maison blanche, John Kirby, a déclaré que la plupart des attaques visant Israël la nuit dernière avaient été lancées depuis le territoire iranien, et que le reste provenait de ses agents en Irak, au Liban et au Yémen.

Dans une interview avec CNN, Kirby a exclu la possibilité que la situation ne dégénère vers une guerre régionale et a expliqué que Washington avait participé à repousser l’attaque iranienne pour empêcher cela.

Kirby a souligné que "c'est aux Israéliens de décider si et comment ils réagiront à l'Iran", faisant remarquer que le lancement de centaines de drones et de missiles sans causer de dégâts importants est la preuve que l'Iran "n'est pas aussi fort qu'il le prétend".

Tel Aviv demande à déclarer les Gardiens de la révolution iranienne organisation terroriste

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que “l’Iran doit payer le prix de son agression” contre Israël et a exigé que “les Gardiens de la révolution soient immédiatement déclarés organisation terroriste”.

Le Pape appelle à mettre fin au “cycle de la violence”.

Le pape François a exhorté l'Iran et Israël à éviter toute action susceptible d'alimenter une “spirale de violence” qui menace d'entraîner la région dans de nouveaux conflits.

Il a déclaré à la foule réunie sur la place Saint-Pierre : "Assez de guerre, assez d'attentats, assez de violence. Oui au dialogue, oui à la paix."

L'Otan condamne "l'escalade iranienne" et appelle à la retenue

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a condamné “l'escalade iranienne” après que Téhéran a lancé une attaque de missiles et de drones contre Israël en réponse au bombardement de son consulat à Damas, appelant à la retenue par crainte d'une escalade croissante au Moyen-Orient.

La porte-parole de l'OTAN, Farah Dakhlallah, a déclaré dans un communiqué : "Nous condamnons l'escalade iranienne nocturne, appelons à la retenue et surveillons de près la situation. Il est nécessaire que le conflit au Moyen-Orient ne devienne pas incontrôlable".

Téhéran n’hésitera pas à défendre ses intérêts légitimes contre toute nouvelle agression

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a indiqué que son pays n’a pas l’intention de prolonger ses opérations défensives, mais qu’il n’hésitera pas à défendre ses intérêts légitimes contre toute nouvelle agression.Amirabdollahian a ajouté que Téhéran a informé Washington que les attaques contre Israël seraient limitées et destinées à la légitime défense.

Téhéran convoque les ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d’Allemagne

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir convoqué les ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d’Allemagne pour protester contre les propos des autorités de ces pays après les frappes iraniennes menées dans la nuit contre Israël.

Les trois diplomates européens “ont été convoqués au ministère (...) suite aux positions irresponsables de certains responsables de ces pays concernant la réponse de l’Iran à la série d’actions du régime sioniste contre les ressortissants et les intérêts de notre pays”“, a déclaré la diplomatie iranienne, dans un communiqué publié par l’agence officielle Irna.

Président iranien: "Nous avons ciblé certains sites militaires israéliens"

Le président iranien, Ebrahim Raisi, a déclaré que le monde entier est “conscient que les actions de l’entité sioniste sont considérées comme une menace directe à la sécurité et à la paix régionales et internationales”.

“Nous considérons que la sécurité et la stabilité de la région sont essentielles pour garantir notre sécurité, et nous déploierons tous nos efforts pour garantir la paix et la stabilité“, a-t-il dit.

Il a ajouté que Téhéran a ciblé certains sites militaires israéliens avec des missiles et des drones, de manière responsable et proportionnée. “Les forces iraniennes ont donné une leçon à l’ennemi sioniste, et toute nouvelle attaque suscitera une réaction plus sévère”, a affirmé le président iranien.

Réunion des dirigeants du G7 sur les frappes iraniennes

Les dirigeants du G7 tiendront une vidéoconférence, plus tard dimanche, pour discuter des frappes iraniennes contre Israël, a annoncé l’Italie qui assure la présidence tournante du groupe des pays développés.

Le G7 regroupe les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Italie et le Canada

Madrid appelle à éviter à tout prix une nouvelle escalade

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a condamné l’attaque iranienne contre Israël ainsi que toutes “les formes de violence qui menacent la sécurité et le bien-être de civils innocents”.

“Nous devons tirer les leçons de l’histoire et trouver un moyen de résoudre les conflits par des moyens diplomatiques et d’éviter à tout prix une nouvelle escalade”.

La France condamne avec “la plus grande fermeté”

Dans un message publié sur X dimanche, le président français Emmanuel Macron “condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël”, et annonce que la France “travaille à la désescalade”

“Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale”, a écrit Emmanuel Macron.

La veille au soir, le ministre français des Affaires étrangères avait déjà accusé Téhéran de “franchir un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation”.

Présidente du Parlement européen: les attaques iraniennes, une escalade qui menace de semer le chaos

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a affirmé que les attaques sans précédent de l’Iran contre Israël constituent une escalade majeure qui menace de semer le chaos dans le Moyen-Orient.

“Nous condamnons l'attaque iranienne et continuerons à œuvrer pour mettre un terme à l'escalade et éviter davantage d'effusion de sang”, a dit Mme Metsola.

La Jordanie appelle à la désescalade pour éviter une guerre régionale

Le gouvernement jordanien a considéré que la situation est une confrontation entre deux parties, Israël et l'Iran, et a appelé à la désescalade afin que cela ne se transforme pas en guerre régionale.

Le gouvernement jordanien a ajouté, dans un communiqué, que ses forces armées et ses services de sécurité feront face à tout ce qui pourrait exposer la sécurité et la sûreté de la nation à un quelconque danger.

Les États-Unis ne cherchent pas à entrer en conflit avec l'Iran, selon le Pentagone

A Washington, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a condamné samedi l'attaque de l'Iran contre Israël et appelé Téhéran à la désescalade.

"Nous condamnons ces attaques imprudentes et sans précédent de l'Iran et de ses mandataires, et nous appelons l'Iran à mettre immédiatement fin à toute nouvelle attaque, y compris de la part de ses forces mandataires, et à désamorcer les tensions”.

"Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec l'Iran, mais nous n'hésiterons pas à agir pour protéger nos forces et soutenir la défense d'Israël", a déclaré Austin dans un communiqué.

Il a ajouté que les forces américaines avaient intercepté des dizaines de missiles et de drones, lancés depuis l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Yémen vers Israël.

“Nos forces restent positionnées pour protéger les troupes américaines et leurs partenaires dans la région, apporter un soutien supplémentaire à la défense d’Israël et renforcer la stabilité régionale“, a-t-il assuré.

Le Hezbollah cible des sites israéliens sur les hauteurs du Golan

Le Hezbollah a déclaré avoir ciblé plusieurs sites israéliens sur le plateau du Golan en réponse aux raids nocturnes menés par Israël sur le sud du Liban, qui ont fait plusieurs victimes civiles.

Le groupe libanais a déclaré que ses combattants avaient ciblé “les sites israéliens de Nafah, Yarden et Keila, sur les hauteurs du Golan syrien occupé, avec des dizaines de roquettes Katyusha“.

Ces attaques étaient une réponse aux “raids nocturnes israéliens ciblant un certain nombre de villages et de villes, dont les plus récents ont visé Khiam et Kafr Kila et ont fait un certain nombre de morts et de blessés civils“, a-t-il indiqué.

Aucun bilan sur le nombre de victimes des attaques israéliennes n'a été publié. .

La Société de radiodiffusion publique israélienne a rapporté : “Des sirènes d'alarme retentissent dans le nord du Golan à la suite de lancements de missiles depuis le Liban. “

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit en urgence dimanche

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence dimanche sur l'attaque sans précédent de drones et de missiles iraniens contre Israël.

Un porte-parole de Malte, qui assure la présidence tournante ce mois-ci, a déclaré à la presse que le Conseil de sécurité souhaitait que la réunion se tienne dimanche à 16h00 (20h00 GMT), à la demande d'Israël.

Le cabinet de sécurité désigne des dirigeants pour décider de la réponse d'Israël à l'Iran

Le cabinet de sécurité israélien a accordé au premier ministre Benjamin Netanyahu, aux ministres de la Défense Joav Gallant et au ministre Benny Gantz, le pouvoir de déterminer la ligne de conduite en réponse à la récente attaque iranienne, selon Axios.

Des dissensions sont apparues dans les rangs lorsque les ministres Ben Gvir et Smotritch se sont opposés à l’autorisation accordée à Netanyahu, Galant et Gantz, démontrant ainsi une division au sein du cabinet.

Malgré cette discorde, tous les autres ministres ont voté en faveur de l'habilitation du trio à définir la réponse d'Israël, selon des sources proches du dossier.

Netanyahu s'entretient avec Biden

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a eu un entretien téléphonique avec le président américain Joe Biden à l'issue des réunions du cabinet de guerre et du cabinet de sécurité israéliens pour discuter des hostilités avec l'Iran, a indiqué le bureau de Netanyahu.

La conversation a eu lieu après que Netanyahu a tenu une réunion du cabinet de sécurité pour discuter de ce que l'armée israélienne a qualifié d'attaque “en cours” de l'Iran depuis son territoire contre Israël.

Les États-Unis promettent un soutien “à toute épreuve“ à Israël contre l’Iran

Le président américain Joe Biden a promis un soutien “à toute épreuve“ à Israël contre les attaques iraniennes, après avoir tenu une réunion urgente avec ses plus hauts responsables de la sécurité au sujet de la crise croissante au Moyen-Orient.

"Je viens de rencontrer mon équipe de sécurité nationale pour faire le point sur les attaques iraniennes contre Israël. Notre engagement envers la sécurité d'Israël contre les menaces de l'Iran et de ses mandataires est à toute épreuve", a déclaré sur X Biden qui a illustré son post d’une photo de la réunion dans la salle de crise de la Maison Blanche.

Lire aussi: L'Iran a lancé une attaque de drones et de missiles contre Israël