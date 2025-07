L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont de nouveau affrontés devant la plus haute juridiction de l'ONU, Bakou reprochant à Erevan de profiter de ces audiences très médiatisées pour mener une "campagne médiatique" contre son grand rival.

Les avocats et les représentants des deux pays ont entamé lundi deux semaines d'audiences, se confrontant à coup d’interprétations du droit international dans le Palais de la Paix doré de la Cour internationale de justice de La Haye.

Les tensions militaires se sont à nouveau intensifiées au début du mois alors que les pays voisins et rivaux se sont accusés d'avoir ouvert le feu le long de leur frontière commune dans la région montagneuse du Karabakh.

Le représentant de l'Azerbaïdjan, Elnur Mammadov, a déclaré aux juges que l'action en justice de l'Arménie était "prématurée" et a demandé à la Cour de rejeter l'affaire.

"C'est parce que l'Arménie n'a pas engagé de négociations avec l'Azerbaïdjan pour tenter de régler le différend", a-t-il soutenu.

Il y a eu des "négociations limitées", mais Erevan "n'a pas réussi à les poursuivre", a déclaré M. Mammadov.

"Dès le départ, l'Arménie avait pour objectif d'entamer cette procédure devant la Cour et d'utiliser cette procédure pour mener une campagne médiatique contre l'Azerbaïdjan", a-t-il lancé.

Poursuites et contre-poursuites

La bataille juridique devant la CIJ remonte à septembre 2021, date à laquelle les deux parties ont déposé des plaintes l'une contre l'autre en l'espace d'une semaine.

Ils se sont accusés mutuellement de "nettoyage ethnique" et de violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD).

La CIJ, qui statue sur les différends entre États, a émis des ordonnances d'urgence en décembre 2021, appelant les deux parties à empêcher l'incitation et la promotion de la haine raciale.

Mais si les ordonnances de la CIJ sont contraignantes, la cour ne dispose d'aucun mécanisme d'application et les tensions se sont accrues, culminant avec l'opération militaire antiterroriste menée par l'Azerbaïdjan en septembre dernier au Karabakh.

Bakou a repris le Karabakh lors de cette offensive d'une journée. Plus de 100 000 personnes auraient fui vers l'Arménie au cours de cette opération.

Quelques semaines plus tard, l'Arménie a de nouveau saisi la CIJ, demandant à la Cour d'ordonner à l'Azerbaïdjan de retirer ses troupes du Karabakh et de permettre aux Arméniens de retourner dans la région.

En novembre, la Cour a ordonné à l'Azerbaïdjan de permettre à toute personne souhaitant retourner au Karabakh de le faire "en toute sécurité, sans entrave et dans les meilleurs délais".

Les dernières audiences se dérouleront jusqu'au 26 avril et porteront principalement sur les objections soulevées par les deux parties à l'égard des dossiers initiaux déposés par l'autre partie en septembre 2021.

Le premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont toutefois déclaré qu'un accord de paix global était à portée de main après l'offensive de l'année dernière au Karabakh.

Ces anciennes républiques soviétiques se sont livrées à deux guerres pour le contrôle de cette région montagneuse - la plus récente en 2020 et au début des années 1990, lors de l'éclatement de l'Union soviétique - qui ont coûté la vie à des milliers de personnes des deux côtés et fait fuir des centaines de milliers d'autres.