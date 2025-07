La série de documentaires produite par TRT World, "Off the Grid", a remporté une médaille d'or avec son épisode "Kenya - Fighting for Water” ( Kenya - La bataille de l’eau) aux New York Festivals TV & Film Awards.

"Les efforts de TRT World pour être la voix des communautés opprimées dans le monde entier ont une fois de plus été confirmés par un prix, après un Emmy," s’est félicité le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, sur X jeudi.

"Comme toujours, nous continuerons à entreprendre un travail qui a un impact mondial au bénéfice de tous. Je félicite de tout cœur la famille TRT et l'équipe @trtworld", a-t-il ajouté.

L'épisode, qui révèle les difficultés rencontrées par des millions de personnes au Kenya, où il n'a pas plu depuis des années, a été récompensé dans la catégorie ‘Human Concerns ‘ ("Préoccupations humaines") des NYF TV & Film Awards.

Mehmet Zahid Sobaci, directeur général de TRT, a également célébré le développement par la branche anglophone de la chaîne.

"Félicitations à toute l'équipe @trtworld! Notre vision stratégique de diffusion est decontinuer à réaliser des productions impactantes au niveau international", a-t-il déclaré sur X.

"Cette récompense prouve une fois de plus que TRT World aborde les problèmes existants dans différentes parties du monde avec sa perspective unique", a ajouté le directeur général adjoint Omer Faruk Tanriverdi.

L'épisode "Ukraine War Diaries" de la série, qui décrit les conséquences dévastatrices de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a également été récompensé dans la catégorie News and Current Affairs ("Actualités et affaires courantes") aux International Emmy Awards en septembre 2023.