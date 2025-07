Les États-Unis ont imposé des sanctions contre deux organisations collectant des dizaines de milliers de dollars pour deux colons de Cisjordanie, responsables de violences et déjà visés par des sanctions américaines, a annoncé le département du Trésor dans un communiqué.

Parmi ces structures, le Fonds du Mont Hébron, auteur d’une campagne de collecte en ligne qui a permis d’engranger 140.000 dollars (131.295 euros) au bénéfice de Yinon Levi, a indiqué le Trésor. Ce dernier avait été sanctionné le 1ᵉʳ février dernier, pour avoir dirigé un groupe de colons ayant agressé des civils palestiniens et bédouins, brûlé leurs champs et détruit leurs biens.

La seconde organisation, Shlom Asiraich, a recueilli 31.000 dollars sur un site internet de financement participatif pour David Chai Chasdai. Selon les États-Unis, ce dernier aurait déclenché et mené une émeute au cours de laquelle des véhicules et des bâtiments ont été incendiés et des biens endommagés à Huwara, entraînant la mort d'un civil palestinien.

"De tels actes commis par ces organisations portent atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la Cisjordanie. Nous continuerons à utiliser nos moyens pour demander des comptes aux responsables", a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, dans le communiqué.

Outre le gel des avoirs de ces organismes de levée de fonds, il leur est interdit de collecter de l’argent aux États-Unis.

