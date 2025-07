L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’Homme a indiqué qu’Israël “a mené l’opération de déplacement forcé la plus vaste et la plus étendue de l’histoire moderne”.

L’observatoire a indiqué dans un communiqué qu’Israël a contraint deux millions de Palestiniens, sur ordre d’évacuation militaire et sous le poids des bombardements et des massacres, à se déplacer et à vivre dans des abris. et des tentes, dont plus de la moitié sont concentrées dans la ville frontalière de Rafah.

L’Observatoire a qualifié d’”horribles” les conséquences de la guerre israélienne en cours dans la bande de Gaza depuis 200 jours, et a confirmé la découverte de “plus de 140 fosses communes” dans le territoire assiégé.

Israël continue de faire fi de toutes les mises en garde de la communauté internationale quant à la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

La guerre israélienne contre Gaza a poussé 85 % de la population du territoire à se déplacer à l'intérieur du pays, dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.