Le sommet mettra en vedette l’inauguration de la plateforme d'information numérique TRT Español.

Seront présents 17 directeurs généraux, 21 journalistes et 16 dirigeants de 18 pays hispanophones, tels que l'Espagne, le Mexique, la Colombie, l'Argentine, le Pérou, le Venezuela, le Guatemala, l'Équateur et la Bolivie. 40 étudiants latino-américains et espagnols qui poursuivent leurs études en Turquie participeront également au sommet.

Le sommet va débuter par un atelier pour les journalistes des pays hispanophones le 25 avril. L'atelier, intitulé "Journalisme international", se concentrera sur des sujets tels que le journalisme impartial, les attentes du public, les relations internationales et l'impact politique des médias, encourageant les discussions et les échanges d'idées.

Le 26 avril, la nouvelle plate-forme d'information numérique, TRT Espagonol, sera lancée.

Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, et le directeur général de TRT, Zahid Sobaci, vont prononcer les discours d’inauguration.

Après le lancement du TRT Espagnol, divers panels se tiendront dans l'après-midi du 26 avril avec des conférenciers expérimentés.

D’autres panels aussi seront organisés : "Renforcer la compréhension mutuelle à travers les séries télévisées : la Turquie et les pays hispanophones", "Les relations entre les pays hispanophones du point de vue de la radiodiffusion de service public : une vision commune et des défis futurs possibles" et "Le visage changeant du flux mondial de nouvelles : amplifier la voix des pays hispanophones pour la compréhension et l'égalité mondiales".

Unifier les univers culturelles

Sous le slogan "Le lieu où les Hommes comptent", TRT Espagnol s’engage à unifier deux univers culturels en proposant une couverture indépendante des événements mondiaux, offrant ainsi une perspective unique.

Il proposera un contenu exclusif au public hispanophone à travers plus de 20 pays dans monde.

TRT Espagnol va mettre en évidence les diversités, les cultures, les innovations et les richesses d’une population de plus de 500 millions de personnes à travers des histoires uniques. Cette voix forte résonnera depuis la Turquie pour l'Amérique latine, l'Espagne et le monde entier.