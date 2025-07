L’Allemagne et la Turquie partagent la conviction que la solution à deux États est la base d’une paix durable au Moyen-Orient, malgré la différence des points de vue entre les deux pays sur les conflits au Moyen-Orient.

"Nous sommes d’accord avec la Turquie qu'une paix durable au Proche-Orient sera possible grâce à la solution à deux États", a déclaré à la presse le président allemand Frank-Walter Steinmeier à l’issue de sa récente visite en Turquie.

Le président allemand a qualifié de constructives les discussions qu'il a eues en Turquie, soulignant que chaque minute de ces discussions était importante.

"La Turquie et l'Allemagne sont indispensables l'une à l'autre", a-t-il encore souligné, notant l'importance de cette visite pour les relations entre les deux pays qui, a-t-il rappelé, sont alliés au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Le président allemand a également salué les efforts de reconstruction déployés dans les régions sinistrées par le tremblement de terre du 6 février 2023, faisant part de la disposition de son pays à soutenir cet effort.

Il a par ailleurs évoqué sa visite à une entreprise allemande de logistique basée à l'aéroport d'Istanbul, se réjouissant de la présence du premier bureau de transformation numérique dans le cadre du Centre européen de recherche et de développement à Istanbul.

Le président allemand a effectué, de lundi à mercredi, une visite de trois jours en Turquie, à l'occasion du premier centenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

À l’issue d’une réunion avec M. Steinmeier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé avoir discuté avec son homologue allemand de préoccupations communes concernant la montée de la xénophobie, de l’islamophobie, de l’extrême droite et des organisations racistes en Allemagne.

“Nous attendons un plus grand soutien et une plus grande solidarité de la part des autorités allemandes dans la lutte contre le terrorisme”, a déclaré notamment le président Erdogan.