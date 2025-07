Le groupe palestinien Hamas a annoncé avoir reçu, ce samedi, la réponse officielle d'Israël à sa dernière proposition destinée à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

"Le Hamas a reçu aujourd'hui la réponse officielle de l'occupant à la proposition présentée le 13 avril par les médiateurs égyptiens et qataris", a indiqué, dans un communiqué, Khalil Al Hayya, chef adjoint du Hamas à Gaza qui se trouve actuellement au Qatar.

Six mois après le déclenchement des opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien, les négociations se trouvent dans l'impasse. Le mouvement palestinien exige que tout accord signifie la fin de la guerre, ce que le gouvernement israélien s’obstine à rejeter.

Des émissaires égyptiens se sont rendus en Israël, vendredi, pour s'entretenir des moyens de relancer les négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages israéliens, a-t-on appris de source autorisée.

La source, tenue informée des échanges israélo-égyptiens et qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, a indiqué qu'Israël n'avait pas fait de nouvelle proposition, mais qu'il était disposé à envisager une trêve temporaire lors de laquelle 33 otages seraient libérés.

Faisant fi de l'arrêt provisoire de la Cour internationale de Justice, Israël poursuit son assaut sur Gaza qui a coûté la vie à plus de 34 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, en plus de 76 901 blessés depuis le 7 octobre, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue, en janvier, a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

Les hostilités se sont toutefois poursuivies sans relâche et les livraisons d'aide restent très insuffisantes pour faire face à la catastrophe humanitaire.

