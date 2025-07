Plus d'une douzaine de Palestiniens ont été tués, dont huit enfants, dans des bombardements israéliens, ce samedi, sur la bande de Gaza, ont rapporté les médias palestiniens.

L’agence palestinienne Wafa a affirmé qu’au moins six Palestiniens ont été tués, dont quatre enfants, et huit autres blessés dans la destruction d’une maison dans le quartier saoudien de la ville de Rafah.

Des avions de guerre israéliens ont bombardé la zone de Jaradat, à l'est du point de passage de Rafah, blessant un certain nombre de personnes, ont déclaré des témoins oculaires à Anadolu.

Dans le centre de la bande de Gaza, une frappe aérienne sur le camp de Nuseirat a tué neuf Palestiniens, dont quatre enfants, et en a blessé 30 autres, ont rapporté des sources médicales palestiniennes.

Les équipes de secours ont récupéré quatre corps et de nombreux blessés sous les décombres, quelques heures après la frappe israélienne sur une maison du camp.

Une volée de tirs a, également, touché les camps de Nuseirat et de Bureij et détruit des quartiers résidentiels dans la ville d'Al-Mughraqa, dans le centre de la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

Faisant fi de la décision provisoire de la Cour internationale de Justice, Israël poursuit son assaut sur Gaza, où près de 34 400 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 77 400 blessés, selon les autorités palestiniennes.

L'assaut israélien a poussé 85% de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Les hostilités se poursuivent cependant sans relâche et les livraisons d'aide restent malheureusement insuffisantes pour faire face à la catastrophe humanitaire.

