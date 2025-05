Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné les efforts croissants de la Turquie pour promouvoir la paix et la stabilité dans un environnement mondial en rapide mutation — mettant particulièrement l’accent sur la relation stratégique entre Ankara et Washington.



“Le partenariat Turquie–États-Unis est vital pour établir la stabilité dans notre région et dans le monde. Nous nous efforçons de créer une plateforme de dialogue constructive et axée sur les résultats”, a déclaré Erdogan dans l’avion qui le ramenait en Turquie après sa visite officielle en Albanie vendredi.

Il a appelé à un recentrage sur les valeurs communes et l’alignement stratégique, en particulier dans le cadre de l’OTAN.

Coopération en matière de défense

Erdogan a également abordé les tensions de longue date liées à la coopération en matière de défense et aux sanctions : “Concernant le CAATSA, on peut dire en toute confiance qu’il y a un assouplissement. Je crois que nous surmonterons aussi beaucoup plus rapidement ce processus”.



Le président turc a insisté sur le fait qu’aucune contrainte à la coopération en matière de défense entre les deux pays ne devrait subsister.



“En tant que deux grands alliés et membres de l’OTAN, il ne devrait y avoir aucune restriction ni obstacle entre nous dans le domaine de la défense”, a-t-il affirmé.

Erdogan a réitéré les attentes d’Ankara quant à la levée de tous les obstacles nuisibles à l’alliance stratégique.



“La suppression de tous les obstacles contraires à l’esprit du partenariat stratégique est notre plus grande attente. Chaque pas positif a de la valeur. Je suis convaincu que d’autres suivront”, a-t-il conclu.