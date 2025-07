Pour la énième fois cette semaine, des colons israéliens extrémistes ont pris d’assaut l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa, sous la protection de la police israélienne. Ce dimanche, ils étaient plus nombreux que d’habitude.

Le Département des dotations islamiques de Jérusalem a déclaré dans un bref communiqué que ''plus de 500 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa, ''en direction de la porte Al Maghariba, et ont mené des rondes de provocation et accompli des rituels talmudiques dans ses esplanades''.

Le Département a expliqué que les colons ont pris d'assaut la mosquée sous une forte surveillance policière israélienne.

Depuis le premier jour de la Pâque juive, qui a commencé mardi et se poursuivra pendant une semaine, des centaines de colons ont fait incursion dans la mosquée Al-Aqsa, sous une forte surveillance policière. De vives tensions régnaient dans toute la vieille ville de Jérusalem.

Presque quotidiennement, des colons prennent d’assaut la mosquée Al-Aqsa, notamment à l’invitation des groupes et organisations présumés du "Temple", sous protection de la police israélienne.

Les "Groupes du Temple" sont un bloc qui fait référence à un certain nombre d’organisations et de mouvements juifs nationaux et religieux qui ciblent la ville de Jérusalem, en particulier la mosquée Al-Aqsa, et l’établissement du prétendu "Temple de Salomon" à sa place.

Les Palestiniens affirment qu’Israël met en œuvre des mesures intensives et rapides pour judaïser Jérusalem, y compris la mosquée Al-Aqsa, et effacer son identité arabe et islamique.