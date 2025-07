La rencontre du Caire de lundi marquera-t-elle une avancée significative, qui tranchera avec les précédents rounds de dialogue pour résoudre la crise née de l’offensive militaire israélienne à Gaza ? Pour une fois l’optimisme est de mise.

Une délégation du Hamas est attendue incessamment en Égypte pour remettre sa réponse à la récente contre-proposition israélienne en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages, a annoncé dimanche un haut responsable du mouvement palestinien de résistance.

La délégation, conduite par Khalil al-Hayya, membre de la branche politique du Hamas pour Gaza et très impliqué dans ces négociations, "rencontrera le directeur et des responsables du service de renseignement égyptien pour discuter et remettre la réponse du mouvement" palestinien, a précisé un haut responsable sous couvert de l'anonymat, dans des déclarations à l’AFP.

Le Hamas avait indiqué avoir reçu samedi une "contre-proposition" faite par Israël dans le cadre de la médiation du Qatar et de l'Égypte. La délégation doit aussi discuter d'une "nouvelle proposition égyptienne", a ajouté le haut responsable du mouvement palestinien.

Une autre source proche des négociations au sein du Hamas a indiqué que le mouvement était "prêt à discuter de façon positive de la nouvelle proposition" égyptienne, laquelle comporte "des avancées".

Le Hamas "souhaite parvenir à un accord garantissant un cessez-le-feu permanent, le retour volontaire" des déplacés, "un arrangement acceptable pour un échange" de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens et "la fin du siège" de la bande de Gaza, a poursuivi cette source.

Vendredi, une délégation égyptienne avait rencontré des responsables israéliens en Israël. Le média Al-Qahera News, lié aux services égyptiens de renseignement, a affirmé que la réunion avait permis "des progrès notables pour rapprocher les vues des délégations égyptienne et israélienne".

Le site d'information américain Axios, citant deux responsables israéliens, a rapporté samedi qu'Israël s'était dit prêt dans sa dernière offre à discuter du "retour à un calme durable" à Gaza une fois des otages libérés. "C'est la première fois que les dirigeants israéliens laissent entendre qu'ils sont ouverts à discuter de la fin de la guerre à Gaza", fait remarquer Axios.

Selon le journal qatari "Al-Araby Al-Jadeed", l'Égypte a invité des responsables sécuritaires israéliens à se rendre au Caire en même temps qu'une délégation du Hamas pour "gagner du temps et clarifier rapidement les commentaires que fera le mouvement". La délégation du Hamas devrait d'abord discuter de plusieurs points de la réponse israélienne avec les Égyptiens avant de donner sa réponse définitive.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent - en vain jusqu'ici - de trouver un terrain d’entente en vue de mettre un terme à la guerre acharnée sur l’enclave assiégée de Gaza.

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés ces derniers jours, alors qu'Israël ne cesse de réitérer son intention de lancer une offensive sur Rafah, où sont regroupés selon elle les derniers bataillons du Hamas.

Blinken en tournée dans la région

C’est dans cette dynamique que le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé lundi en Arabie saoudite, première étape d'une tournée au Moyen-Orient destinée à parvenir à une trêve et à assurer l'entrée de plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

M. Blinken, qui se rendra ensuite en Jordanie et en Israël, rencontrera à Ryad plusieurs de ses homologues des pays du Golfe et d'Europe afin de discuter des plans de reconstruction de la bande de Gaza après la guerre, a indiqué un responsable du département d'Etat à l’AFP.

Ces plans pourraient inclure le financement de la reconstruction du territoire palestinien, transformé en champ de ruines par près de sept mois de bombardements israéliens et dont la majorité des habitants ont été déplacés, ou encore le soutien à la mise en place de nouvelles structures de gouvernement pour le "jour d'après" la guerre.

- "Nouvelle dynamique" -

Le diplomate américain a aussi fait état d'"une sorte de nouvelle dynamique dans les discussions autour des otages, et (...) d'une sortie possible de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons à Gaza".

Le département d'État américain a indiqué qu'Antony Blinken va "discuter des efforts en cours visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza qui permette la libération des otages". Il "mettra aussi l'accent sur l'importance de prévenir une extension" régionale de la guerre, selon la même source.

Sur le terrain, l’armée israélienne continue de cibler l’enclave palestinienne. Dans la nuit de dimanche à lundi, trois bombardements israéliens ont tué 22 personnes à Rafah, ont indiqué des sources hospitalières. Deux autres frappes ont fait sept morts à Gaza-ville (centre), d’après l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

La guerre israélienne contre Gaza a fait jusqu’à présent près de 35.000 morts, selon le ministère de la Santé à Gaza.