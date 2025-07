L'Académie turque des sciences (TUBA) a exprimé sa solidarité avec les étudiants et universitaires américains protestant contre l'offensive israélienne en cours à Gaza, qui a jusqu'à présent tué près de 35 000 Palestiniens dans l'enclave.

"TUBA soutient ces étudiants et universitaires et leur droit de manifester pacifiquement. Nous exprimons notre profonde inquiétude face aux réactions excessives contre ces manifestations étudiantes motivées par la recherche de la paix et la défense des droits de l'homme", a déclaré l'académie dans un communiqué lundi.

L’académie a souligné que les manifestations sur les campus américains dénoncent “les conditions graves, en particulier le génocide systématique, qui affectent des innocents dans la bande de Gaza”, rappelant qu'elles ont eu lieu au cours des six derniers mois dans plusieurs universités, notamment à Columbia, Emory, Yale, New York et Harvard.

Ces étudiants ont appelé à la cessation des hostilités et exhorté leurs universités respectives à rompre leurs liens avec les entreprises liées à Israël, ajoute le communiqué.

"TUBA a observé avec inquiétude les informations faisant état d'affrontements violents auxquels ces étudiants et universitaires ont été confrontés, conduisant à des arrestations et à un basculement vers un enseignement à distance dans le but de mettre fin à ces rassemblements", a noté le communiqué.

Soutenir la liberté académique et les droits de l’homme

"TUBA croit fermement que de telles réponses portent non seulement atteinte aux principes de la liberté académique, mais violent également les droits humains fondamentaux", ajoute le texte.

L’académie a également lancé un appel à “toutes les parties impliquées” pour qu'elles s'engagent dans le dialogue et respectent le droit des individus à exprimer pacifiquement leurs préoccupations.

L’académie turque des sciences a en outre fait part de son “engagement à soutenir la liberté académique, à protéger les droits de l'homme et à promouvoir la paix et la justice mondiales”.

"Nous espérons que les attaques inhumaines contre des personnes innocentes en Palestine cesseront le plus tôt possible", ajoute le communiqué.

Faisant fi d'une ordonnance de la Cour internationale de Justice, Israël poursuit ses attaques contre Gaza où près de 35 000 Palestiniens ont été tués, dont la majorité sont des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires palestiniennes.